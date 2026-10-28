Presidenta Keiko Fujimori llegó a El Salvador para su visita oficial con Nayib Bukele

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La agenda internacional del Ejecutivo ha entrado en marcha. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de El Salvador "San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez" para dar marcha a su agenda oficial en el país centroamericano.

Canciller recibió a la jefa de Estado

La mandataria, quien llegó al país con un ligero retraso en su vuelo pasadas las 8:30 de la noche, fue recibida oficialmente al pie de la escalinata por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, consolidando el primer apretón de manos protocolar de esta misión diplomática.

A lo largo de la pista de aterrizaje, un destacamento de cadetes de la Escuela Militar "Capitán General Gerardo Barrios" rindió los honores de rigor a la jefa de Estado peruana en las inmediaciones del aeropuerto.

Tras recorrer la alfombra roja dispuesta para la ocasión y saludar a las autoridades diplomáticas de ambas naciones, la mandataria abordó raudamente un vehículo oficial de color negro, el cual integró la caravana de seguridad encargada de trasladarla con rumbo a su locación oficial.

Comitiva ministerial y los objetivos centrales del viaje

Este aterrizaje marca el inicio formal de una visita de alto impacto político y estratégico enfocada primordialmente en la lucha contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

La jefa de Estado se encuentra respaldada por un sólido equipo de ministros y altos funcionarios, integrado por el canciller Carlos Espá; el ministro del Interior, César Astudillo; el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; el ministro de Salud, Luis Dyer; además de la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Pronied, Pedro Morales.

Como parte de las actividades previstas para las próximas horas, la comitiva peruana sostendrá reuniones clave con el presidente Nayib Bukele y su equipo de gobierno.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La presidente Keiko Fujimori arribó esta noche a El Salvador en el marco de su visita oficial país centroamericano donde mañana se reunirá con Nayib Bukele. La mandataria fue recibida por canciller salvadoreña Alexandra Hill.



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El foco principal de las tratativas consistirá en evaluar de cerca el despliegue inicial del modelo de seguridad salvadoreño, comprender cómo operaron los subsistemas especializados de justicia en su etapa sin mayoría parlamentaria.

En esa línea, la comitiva se enfocará en realizar visitas técnicas a instalaciones estratégicas como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), buscando replicar herramientas efectivas frente al avance de la extorsión y el sicariato en el Perú.

Con su arribo formal a suelo salvadoreño, la presidenta Keiko Fujimori da inicio a una misión oficial decisiva que pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para articular alianzas internacionales y nutrir las políticas de seguridad interna del país con referentes operativos de gran envergadura.