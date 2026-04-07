Corte de luz el 8 de abril en Lima y el Callao: Distritos y zonas afectadas con la suspensión del servicio eléctrico

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado para el 8 de abril. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

Sin luz hasta por 10 horas el 8 de abril: Motivo del corte

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que ejecutará una nueva jornada de restricción temporal de la energía eléctrica en diversos distritos de Lima y el Callao debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad evitando problemas a futuro en el suministro.

La entidad pidió la comprensión de los usuarios que se verán afectados con el corte de luz en sus hogares. Asimismo, sostuvo que los horarios de la suspensión pueden variar, por lo cual exhorta mantenerse informado a través de sus plataformas oficiales.

Corte de luz: Lista de distritos de Lima y el Callao afectados

La empresa de energía eléctrica dio a conocer la lista de los distritos que no contarán con luz en un determinado horario para que los vecinos puedan tomar sus precauciones. Son los siguientes:

En Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Santa Rosa Pachacútec Mzs. I, J, K, L, A.H. Héroes del Cenepa Mzs. E, G, H, A.H. Ecológico Piloto Sta. Rosa Mz. I, J, K, L.

en A.H. Santa Rosa Pachacútec Mzs. I, J, K, L, A.H. Héroes del Cenepa Mzs. E, G, H, A.H. Ecológico Piloto Sta. Rosa Mz. I, J, K, L. También habrá corte de luz desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en estas zonas: A.H. Luz y Paz Proy. Piloto Pahacútec Mz. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, U1, T1, Y1, W1, X1, A.H. Sagrado Corazón de Jesús-Pachacútec Mz. I, J, K, M, N, O, S.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Micro y Peq. Empresarios Agropecuarios de Ventanilla Mz. M1, N1, P1, Q, Q1.

En el Rímac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Paita cdras. 4, 5, Jr. Sechura cdra. 1, Jr. Trujillo cdra. 5.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Asoc. Autogestionaria Cruz del Norte I Mz. B, C, D, E, F, G, Asoc. Atrem. Mz. D, E.

hasta las 2:00 p.m. en Asoc. Autogestionaria Cruz del Norte I Mz. B, C, D, E, F, G, Asoc. Atrem. Mz. D, E. Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Proviv. María de Los Ángeles Mz. A, B, C, E, F.

Sin luz en Pueblo Libre

Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. en calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1.

En Lima

Desde las 00:00 horas hasta las 4:00 a.m. en Psje. Olaya Plaza de Armas.

Recomendaciones ante el corte de luz

Si pensabas hacer uso de la luz el miércoles 8 de abril, pero sabes que tu hogar se verá afectado con la restricción del servicio, ten en cuenta los siguientes consejos:

Así que si pensabas hacer trabajo remoto usando tu laptop en casa el miércoles 8 de abril, ten en cuenta si tu zona está en la lista de los distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con el corte de luz, según Pluz Energía.