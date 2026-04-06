Delia Espinoza rechaza "enfáticamente" propuesta de Tomás Gálvez para que fiscales ejerzan sin colegiatura

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su primer pronunciamiento oficial como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, rechazó "enfáticamente" la propuesta del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien planteó que la colegiatura no se requisito para ejercer como fiscal.

Rechaza propuesta de fiscal Gálvez

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presentó recientemente un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de modificar los requisitos generales para acceder a la carrera fiscal.

Entre ellas, se encuentra una controvertida modificación que ha sido rechazada por parte de la ahora decana del CAL: que la colegiatura no sea una exigencia indispensable para ejercer la función fiscal.

Tal proyecto ha sido rechazado por Delia Espinoza, ahora cabeza de la entidad de derecho e indica que este tipo de propuestas promueven la falta de ética y valores en la profesión de la abogacía.

"Vendría a empeorar la situación en la que ya se percibe a los fiscales desde la sociedad hoy en día. Va en sentido contrario a los cambios que se esperan en la administración de justicia, por eso rechazamos enfáticamente este pretendido proyecto de ley", aseveró Espinoza.

Tal postura fue expresada luego de haberse oficializado su nombramiento este 6 de abril en el auditorio principal de la sede del CAL en el distrito de Miraflores.

Durante su intervención añadió que el proyecto presentado por Gálvez pretende "debilitar" las competencias expresadas bajo la Constitución Política y las mismas bases legales del propio CAL y "de los demás colegios del Perú". Finalmente, recalcó que este proyecto estaría motivado por "un oscuro interés".

Indica que proyecto está relacionado por su elección como decana

Espinoza enfatizó que de aprobarse tal proyecto se estaría yendo en contra de promover la ética y falta de valores morales al ejercer la profesión del abogado.

En otro momento, indicó que tal propuesta tiene relación por su elección como nueva decana. Ello, luego de ser inhabilitada por el Congreso por un periodo de 10 años para el ejercicio de la función pública.

"Salir de compromisos o situaciones comprometedoras que la conciencia está haciendo que generen ese tipo de propuestas. Eso no se ha trabajado ni siquiera en un mes, se ha trabajado a propósito de la elección de esta decana que representa la lucha contra la corrupción", indicó.

La exfiscal de la Nación y ahora decana del CAL, Delia Espinoza, rechazó el proyecto de ley presentado por Tomás Aladino Gálvez que plantea que colegiatura no sea requisito para ejercer como fiscal.