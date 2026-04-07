Reportan largas colas en oficinas de Reniec: ciudadanos continúan tramitando su DNI a días de las Elecciones

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tan solo días de las elecciones generales 2026, decenas de ciudadanos aún se congregan en los exteriores de diversas oficinas del Reniec en la capital esperando recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Colas en Reniec a días de las elecciones 2026

En estos últimos días, cámaras de Exitosa han constatado que en diversas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Reniec aún se vienen presentando largas colas de ciudadanos que se acercan a la institución con motivo de recibir su documento de identidad.

Según comentan, una gran mayoría de personas en espera inició su trámite antes de que la autoridad electoral anunciara que se podrá ejercer el derecho al voto en las Elecciones Generales del próximo 12 de abril con DNI vencido o por vencer. Muchos de ellos alegan que realizan la espera debido a que no contarán con tiempo disponible por motivos de trabajo.

La norma, aprobada mediante la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, establece una prorroga excepcional de la vigencia del DNI hasta el 12 de abril. En otras palabras, la ampliación solo surtirá efecto para el ejercicio del sufragio: después de esa fecha el documento será caduco y necesitará renovarse.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En las oficinas del Reniec se siguen reportando largas colas. En la sede de Miraflores, ciudadanos continúan realizando trámites y recogiendo sus DNI.



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Reniec amplía horarios en Lima y otros departamentos

Con motivo de la premura de varios ciudadanos y del alto nivel de demanda, Reniec dispuso la ampliación del horario de atención hasta las 7:45 p.m. en un total de 13 sedes, ubicadas en Lima y otros ocho departamentos del Perú.

Las sedes seleccionadas son:

Lima: Sede Independencia: Calle Los Andes Nº 486 Urb. Industrial Panamericana Norte) Sede Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N° 230) Sede San Borja: Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II) Sede Chosica: Jr. Chucuito Nº 248). Sede Lima: Av. Nicolás de Piérola 551, Lima,

OR Piura : Calle Leoncio Prado Nº 517

OR Loreto : Jirón Próspero Nº 201

OR Ayacucho : Jirón San Martin Nº 473, 475, 477 y 477A

OR Ica : Avenida San Martin N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro

San Martín /OR Tarapoto : Jirón Jiménez Pimentel N° 280

OR Ucayali : Jirón 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.

OR Cajamarca : Jirón Del Comercio Nº 633

La Libertad /OR Trujillo II: Avenida Víctor Larco N° 1096. Urb. Vista Alegre

A pesar de que la Reniec ha dispuesto diversas medidas para atender la atención ciudadana y garantizar el derecho nacional al sufragio en las Elecciones Generales, aún se reportan largas colas en diversas oficinas de la institución, como ha podido comprobar el equipo de Exitosa.