Magdyel Ugaz deja atrás a 'Teresita' y se luce con nuevo personaje en serie de Michelle Alexander

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras años dándole vida a Teresita, Magdyel Ugaz está lista para dar un giro en su carrera. La actriz peruana protagonizará Señora del Destino, la nueva producción de Michelle Alexander, donde dará vida a Belén, un personaje antagónico que promete sorprender al público.

Magdyel Ugaz se despide de 'Teresita'

Magdyel Ugaz compartió cómo ha sido dejar atrás a Teresita: "A la Teresita la honro, la quiero, la he extrañado, pero ya pasó mi duelo. Ahora estoy abrazando a Belén, que es un personaje fuerte que me está tocando entender", afirmó.

La actriz también reveló sus emociones al asumir el rol de Belén: "Estoy muy contenta, emocionada y nerviosa. Es una puesta muy grande, Belén es un personaje que me saca mucho de mi zona de confort y con el cual me identifico. Para mí, es un regalo que Michelle me haya dado este reto".

Aunque no la llamaron para volver a Al fondo hay sitio, Magdyel Ugaz mantiene contacto con sus antiguos compañeros y agradece el espacio que se tomó para evolucionar como actriz antes de asumir este nuevo desafío.

"Siempre nos comunicamos con el elenco. Para mí ha sido importante tomarme un espacio y soltar a mi Tere, que me acompañó durante doce años", expresó la actriz.

La trama de 'Señora del destino'

La historia sigue a Mercedes López, interpretada por Jimena Lindo, una mujer que migra a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Su vida da un giro inesperado cuando su hija desaparece, dando inicio a una búsqueda que se prolongará por años.

Jimena Lindo destacó la profundidad de su personaje. "Mercedes atraviesa una pérdida que la acompaña durante toda la historia. Lo que la sostiene es esa búsqueda, que también la transforma con el tiempo", comentó.

Por su parte, Magdyel Ugaz asumirá su primer rol antagónico en la televisión peruana interpretando a Belén. "Es alguien que necesita sostener una versión de los hechos y vive dentro de ella. Eso define su relación con los demás", explicó.

Elenco completo de 'Señora del Destino'

El elenco incluye a Brigitte Jouanett, Daniela Feijoó, Carlos Carlín, Jesús Neyra, Lelé Guillén, Sebastián Monteguirfo, Óscar López Arias, Iván Chávez, Gilberto Nué, Stefano Salvini, Ítalo Maldonado, Diego Villarán, Valeria Ríos, Filippo Storino, Jano Baca, Daniela Olaya, Nathalia Vargas y Rodrigo López Silva.

Así, Magdyel Ugaz deja atrás a 'Teresita' y se lucirá con Belén en Señora del Destino, confirmando que está lista para nuevos retos y consolidando su regreso a la televisión peruana con un personaje antagónico.