Corte de AGUA el 8 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados hasta por 12 horas?

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que ejecutará una nueva jornada de corte de agua en distritos de Lima el 8 de abril. ¿Está tu zona en la lista de la suspensión temporal?

Corte de agua hasta por 12 horas: Motivo de la suspensión

La empresa estatal reveló que la suspensión del servicio de agua potable se deberá por los trabajos de mantenimiento preventivo que realizarán como la limpieza de reservorios, cambio de válvula en las redes de agua potable, ejecución de empalme y demás con el objetivo de seguir optimizando y garantizando la continuidad del suministro sin problemas a futuro.

Exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua desde ya, previo al horario del corte, así como tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información.

Lista de distritos afectados con el corte de agua

Sedapal reveló qué distritos de Lima se verán afectados con la restricción temporal del servicio el miércoles, 8 de abril:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en: P.J. San Hilarión.

en: P.J. San Hilarión. También habrá corte de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliación, Asoc. Cerrito La Libertad, A.H. 13 de Mayo, A.H. Virgen de La Merced Ampliación, AF San Hilarión Ampliación Comité 55B, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 50, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 54, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 59, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 62, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 63, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 52.

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos. Cuadrante: A.H. Grupo J de Horacio Zevallos Mz. C, B, E, D y C1 R-P3, A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo R-P2, A.H. 24 de Setiembre, A.H. Grupo M de Horacio Zevallos, A.H. Abraham Valdelomar, A.H. 15 de Marzo, A.H. 13 de Noviembre, A.H. Cruz de Mayo, A.H. Los Pinos R-P1.

en A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos. Cuadrante: A.H. Grupo J de Horacio Zevallos Mz. C, B, E, D y C1 R-P3, A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo R-P2, A.H. 24 de Setiembre, A.H. Grupo M de Horacio Zevallos, A.H. Abraham Valdelomar, A.H. 15 de Marzo, A.H. 13 de Noviembre, A.H. Cruz de Mayo, A.H. Los Pinos R-P1. Asimismo, Sedapal precisó que la suspensión también será en las siguientes zonas:

Sin servicio en Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Los Cipreses, Urb. Elio 1ra etapa, Urb. Neón Lux. Cuadrante. Av. Óscar R. Benavides, Av. Víctor Sarria, Jr. Elvira García y García, Av. Ramón Herrera y todas las calles interiores a este cuadrante.

En el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Villa San Cristóbal, Barrio Leticia, Barrio Piedra Liza, P.J. Villa Fátima, P.J. Villa María del Rímac.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. La Capitana. Cuadrante: Asoc. Viv. La Capitana, Junta Vecinal, Av. La Paz, Cementerio Mapfre, Asoc. Nueva Esperanza, Asoc. San Cristóbal de Huachipa, Asoc. Las Caobas, Asoc. Las Palmeras.

De esa forma, Sedapal anunció qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua programado para el miércoles 8 de abril y los horarios en que se restablecerá el servicio.