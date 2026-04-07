Regatas pierde a su estrella tras quinto lugar en la Liga Peruana de Vóley: "Los voy a extrañar mucho"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de una campaña marcada por la competitividad, Regatas Lima se despide de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con un meritorio quinto lugar, sin alcanzar las semifinales. En medio de este cierre, Shanaiya Aymé, su estrella, decidió despedirse del club chorrillano tras dos años defendiendo los colores celestes.

Shanaiya Aymé se despide de Regatas Lima

La jugadora de 25 años cerró su etapa en Regatas con un triunfo sobre Atlético Atenea, resultado que aseguró un meritorio quinto lugar para el club chorrillano. A través de sus redes sociales, la deportista compartió un emotivo mensaje.

"Solo tengo que agradecerte todo lo que has hecho por mí, desde mi llegada hasta el último día. Gracias a cada persona que ha sido parte de mi viaje dentro del club, solo sé que los voy a extrañar mucho", expresó.

Shanaiya Aymé dejó en claro que se marcha con la tranquilidad de haber cumplido sus objetivos y de haber crecido como profesional y persona.

"Me despido con una sonrisa grande porque, sin importar cualquier adversidad, me hiciste mejor persona y mejor deportista. Me voy con el corazón tranquilo y con la sensación de haber cumplido, feliz de haber llevado esta camiseta y de conocer personas increíbles. Gracias, Regatas", añadió.

La salida de Shanaiya Aymé marca un momento clave para el club, que deberá buscar nuevas estrategias y talentos para recuperar protagonismo en la próxima temporada.

Aunque todavía no se sabe a dónde irá la voleibolista nacional, su salida de Regatas Lima marca el inicio de un nuevo capítulo en su exitosa carrera.

Regatas cierra temporada con sabor agridulce

A diferencia de las cinco temporadas anteriores, donde el club se consolidó entre los cuatro mejores e incluso logró un tricampeonato, esta vez Regatas quedó fuera de la pelea por el título tras caer en los cuartos de final ante Universitario de Deportes en un ajustado 'extra game'.

A pesar de la eliminación, el equipo demostró profesionalismo y cerró la campaña enfrentando a Atlético Atenea, asegurando así el quinto puesto con un resultado que, si bien no le dio acceso a semifinales, dejó sensaciones más alentadoras considerando la competitividad del torneo.

Así, Regatas Lima se despide de Shanaiya Aymé tras una temporada donde alcanzó el quinto lugar en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, marcando el inicio de cambios en el plantel y dejando atrás un ciclo lleno de esfuerzo, logros y crecimiento para su estrella.