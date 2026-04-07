ONPE cambia locales de votación en Ayacucho y Loreto: Verifica si te reubicaron para las Elecciones 2026

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que cambió locales de votación en Ayacucho y Loreto a pocos días de las Elecciones 2026. En ese marco, exhortó a la ciudadanía a verificar a tiempo si fueron reubicados para votar el 12 de abril.

ONPE: ¿Por qué reubicaron los locales de votación?

El 12 de abril será una fecha clave en Perú, ya que se llevará a cabo las Elecciones 2026 donde la ciudadanía elegirá al nuevo presidente del Perú, así como senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pocos días de los comicios, la ONPE no solo anunció que reubicó algunos locales de votación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad, sino que también se modificaron las sedes en Ayacucho y Loreto.

De acuerdo a su más reciente reporte, el organismo electoral sostuvo que se vio en la necesidad de reubicar los locales de votación en esas dos últimas regiones del país a solicitud del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y el Ejército, quienes están encargados de salvaguardar a los electores este domingo.

"En todos los casos, el pedido obedece a problemas de seguridad, relacionados con la presencia y proliferación de grupos hostiles y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos", se indicó, alegando que la decisión se adoptó luego de una evaluación realizada el 31 de marzo, durante una reunión en San Isidro con el Comando Operacional Terrestre del Ejército del Perú.

Reubican locales de votación en Ayacucho y Loreto

Tras la evaluación, la ONPE dispuso la reubicación de diversas mesas de sufragio hacia zonas consideradas más seguras dentro de los mismos distritos ubicados en Ayacucho y Loreto, entre ellos:

Una mesa del centro poblado Cintiaro de la provincia de Huanta será trasladada al distrito de Canayre.

de la provincia de Huanta será En Loreto: una mesa del centro poblado de Huapapa (distrito de Yaguas), será derivada al centro poblado El Álamo , ubicado en el mismo distrito.

(distrito de Yaguas), será derivada , ubicado en el mismo distrito. Dos mesas del centro poblado Nueva Angusilla, del distrito de Teniente Manuel Clavero, pasarán a la Institución Educativa 601004 Teniente EP Luis García Ruiz, situado en el mismo distrito.

del distrito de Teniente Manuel Clavero, pasarán Teniente EP Luis García Ruiz, situado en el mismo distrito. Seis mesas del centro poblado Bellavista Callarú, del distrito de Yavarí, serán reubicadas en el centro poblado Puerto Alegría, del propio distrito.

Elecciones 2026: Verifica dónde te toca votar el 12 de abril

Ante este escenario, la ONPE insiste en que todos los ciudadanos revisen nuevamente dónde les tocará votar el 12 de abril y verificar que su local de votación no haya cambiado para las Elecciones 2026. Para consultar tu sede de sufragio sigue los siguientes pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio o este LINK deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

La información reciente de la ONPE revela que se cambió 10 locales de votación en Ayacucho y Loreto por un pedido especial de las FF. AA. En ese marco, se exhorta volver a verificar si tu sede cambió o no para votar el 12 de abril.