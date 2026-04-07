Waldemar Cerrón propone derogar a la SUNIR: Plantea una comisión tripartita que evalúe y proponga mejoras en el servicio penitenciario

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) presentó un proyecto de ley con la finalidad de derogar a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que el pasado 4 de febrero fuera creada por el expresidente José Jerí.

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14364/2026-CR, presentado el lunes 6 de abril, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, la cual se detalla en la presente nota.

Proyecto de ley.

Propone comisión tripartida para evaluar la situación penitenciaria del país

De acuerdo con el texto formulado por el también hermano del prófugo Vladimir Cerrón, al derogarse el Decreto Legislativo N.º 1710, se establece una comisión tripartita encargada de "evaluar y proponer" mejoras en el servicio penitenciario a nivel nacional.

Dicho grupo de trabajo estaría conformado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Legislativo y de las organizaciones de trabajadores estatales, contando con las siguientes atribuciones: Función normativa, Función resolutiva en procedimientos administrativos y Régimen de servidores.

En ese sentido, de aprobarse la iniciativa en el Pleno del Congreso, la Comisión se instalará en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, debiendo, además, presentar su informe final en un plazo no mayor de 120 días hábiles.

Cuestionamientos a la SUNIR

Entre su exposición de motivos, el legislador advierte que el marco normativo que crea la SUNIR es "atentatorio contera la integridad de la institucionalizada" del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) al señalar, por ejemplo, que la administración penitenciaria puede disponer que el personal militar y/o policial en situación de retiro ejerza el cargo de director de Oficina Regional.

Además, critica que el régimen laboral para la SUNIR sea la Ley Servir, recordando que el INPE cuenta con trabajadores bajo las condiciones del DL 276, CAS, 728 y Ley 29709. Asimismo, se mostró en contra de que el PRONACEJ también se fusione a la nueva entidad y cuestiona que la SUNIR opere con las "mismas limitaciones" de presupuesto, infraestructura y logística que afectan actualmente al INPE.

Es importante recordar que, el decreto legislativo puntualiza las funciones de la SUNIR, siendo estas: dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social; fortalecer el modelo de gestión penitenciaria y juvenil; administrar y gestionar los establecimientos penitenciarios; garantizar condiciones de internamiento, entre otras.

Desde el Congreso apuntan a dejar sin efecto la creación de la entidad, a poco más de dos meses de su oficialización por parte del Ejecutivo.