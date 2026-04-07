07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un alarmante hecho ocurrió en la madrugada de este 7 de abril. Una combi de transporte público que cubría la ruta Lima-Callao quedó completamente calcinada, luego de que un sujeto, cuya identidad es desconocida, la rociara con gasolina y le prendiera fuego mientras el dueño del vehículo descansaba al interior de su vivienda. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de extorsión.

Incendian combi en el Callao

Según informó nuestra reportera Marcia Chahua, el terrible hecho ocurrió en la cuadra uno del jirón Washington, donde la combi solía estar estacionada en las madrugadas, mientras el conductor dormía en una quinta cercana. Las primeras informaciones indican que un sujeto llegó hasta el lugar, roció gasolina y luego prendió fuego a la unidad.

La combi quedó completamente calcinada, ya que el fuego consumió desde la carrocería hasta los asientos, generando gran alarma entre los vecinos, quienes salieron de sus casas para encontrarse con la desagradable sorpresa de que el vehículo ardía en llamas en plena madrugada.

Exitosa logró conversar con uno de los vecinos, quien contó más detalles de lo sucedido: "Yo desperté cuando escuché un sonido y vi una luz roja, pero cuando salí, la combi ya estaba encendida. Llamé al serenazgo que está en la otra cuadra y comenzaron a llamar a los bomberos, pero se demoraron en llegar y quedó como están viendo ahora (calcinada)", declaró.

🔴🔵 ¡Terrible! Calcinaron combi que cubre ruta Lima - Callao mientras chofer dormía en su casa



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/tLNwbWKGPQ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

Cabe resaltar que el vehículo pertenecía a una empresa formal de transporte que cubría la ruta Lima-Callao. Los hombres de rojo lograron controlar las llamas, evitando que se extiendan hacia las viviendas de la zona. Mientras tanto, las autoridades no descartan que se trate de un presunto caso de extorsión.

Desarticulan banda extorsiva en el Callao

La Policía Nacional puso fin a las operaciones de la banda criminal 'La Vendetta Llanera' tras una incursión en una vivienda de la urbanización Aeropuerto. El operativo en el Callao permitió la captura de sus integrantes y la desarticulación de esta estructura delictiva que operaba en la zona.

Tras la incursión policial, las autoridades procedieron con la captura de dos ciudadanos extranjeros plenamente identificados. Se trata de Franklin Canelo, conocido en el mundo del hampa como alias "Pellejo", y un adolescente de 16 años de iniciales F.P.A., a quien se le atribuye el apelativo de "Lombriz". Ambos integrarían la estructura operativa de esta banda criminal que mantenía en vilo a los sectores productivos de la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, estos sujetos estarían directamente vinculados con una serie de ataques armados contra unidades de transporte público y mototaxistas.

Es así que, este nuevo ataque ha generado preocupación entre los vecinos y transportistas del Callao, quienes temen ser víctimas de extorsión. La Policía ya inició las investigaciones para identificar al responsable, mientras se refuerza la vigilancia en la zona ante posibles nuevos hechos delictivos similares.