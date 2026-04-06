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Elecciones 2026: ATU confirma que buses y trenes operarán desde las 5 de la mañana este domingo 12 de abril

El transporte público en Lima y Callao funcionará con horario de día útil para facilitar el traslado de los votantes hacia sus locales de sufragio durante las Elecciones Generales del próximo domingo.

El Metropolitano y los trenes de la Línea 1 incrementarán su frecuencia de paso
El Metropolitano y los trenes de la Línea 1 incrementarán su frecuencia de paso (Composición Exitosa)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/04/2026

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El servicio de transporte público en la capital y el Callao iniciará su recorrido a las 5 a. m. el domingo 12 de abril. Esta medida busca que los ciudadanos acudan sin retrasos a las Elecciones Generales 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) garantizó una operatividad similar a la de un día laborable. Según el presidente de la entidad, David Hernández, el objetivo es evitar las aglomeraciones y asegurar que todos lleguen a tiempo.

Esta modificación horaria es fundamental, ya que usualmente los domingos el transporte empieza a circular después de las 6:30 a. m. Con este cambio, se busca dar fluidez al tránsito desde las primeras horas de la mañana del domingo electoral.

Frecuencia de servicios y facilidades para conductores

Para esta jornada, el sistema de transporte no seguirá el ritmo lento de un fin de semana común. Según David Hernández, "trabajaremos como en un día hábil, no como un domingo regular" para asegurar la continuidad del servicio en toda la ciudad.

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El funcionario explicó que se han diseñado cronogramas especiales para el personal. "Hemos organizado turnos para que algunos conductores trabajen en la mañana y luego acudan a sufragar, y viceversa", sostuvo el titular de la ATU respecto a los trabajadores.

De esta manera, se garantiza que no falten unidades en las calles mientras los transportistas ejercen su derecho al voto. La estrategia permite que la flota de buses y trenes se mantenga activa durante todas las horas de votación sin afectar al usuario.

Titular de ATU señala que servicio de transporte operará como cualquier día laborable. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
Sistema de transportes operará como cualquier otro día.

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Modernización del sistema y atención al ciudadano

Además del despliegue por las elecciones, la entidad anunció acuerdos para optimizar los viajes en la capital. Estas acciones complementan el esfuerzo logístico del 12 de abril, buscando que el traslado de los votantes sea rápido y seguro.

Se espera que los servicios de mayor demanda, como el Metropolitano y el Metro de Lima, mantengan una frecuencia constante de llegada. Las autoridades electorales también brindarán facilidades para que los operadores de ruta cumplan con sus deberes cívicos sin contratiempos.

La planificación asegura que el transporte público funcione de forma ininterrumpida este domingo 12 de abril. Con el transporte público funcionando desde las 5 a. m., los ciudadanos de Lima y Callao podrán participar sin problemas en las Elecciones Generales 2026.

La planificación estratégica garantiza que el transporte público funcione de forma ininterrumpida este domingo 12 de abril en beneficio de la ciudadanía. Con el inicio de operaciones desde las 5 a. m., los votantes de Lima y Callao cuentan con las garantías necesarias para trasladarse con fluidez.

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