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Cambios desde el MIDIS

Gobierno designa a Giovanna María Díaz Revilla como nueva directora ejecutiva del programa Pensión 65

El Gobierno nombró a la abogada Giovanna María Díaz Revilla como nueva directora ejecutiva del programa Pensión 65 en reemplazo de Fernando Luis Parra Del Carpio, quien ocupó el cargo desde febrero último.

Gobierno designó a nueva directora del programa Pensión 65.
Gobierno designó a nueva directora del programa Pensión 65. Pensión 65

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/04/2026

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El Gobierno de José María Balcázar designó a Giovanna María Díaz Revilla como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

La oficialización del cargo se enmarca en la Resolución Suprema N.º 009-2026-MIDIS, publicada este martes 7 de abril en el Diario Oficial El Peruano, la misma que es refrendada por el mandatario y la titular del sector, Lily Norka Vásquez Dávila.

Para tener en cuenta:

La funcionaria en mención reemplaza en el cargo a Fernando Luis Parra Del Carpio, quien fuera nombrado al mando del programa a finales de febrero último. Su renuncia se plasma en la Resolución Suprema N.º 008-2026-MIDIS, donde el Ejecutivo le agradece los servicios prestados al Estado.

Con referente al perfil profesional la flamante nueva jefa de Pensión 65, es abogada titulada con mención honorifica, con más de 20 años de experiencia. Entre sus cargos más recientes, destaca haber sido secretaria general de la Junta Nacional de Justicia entre enero y junio de 2025.

Asimismo, de abril de 2023 a enero del año pasado, fue subsecretaria general del Despacho Presidencial durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra. Fue también directora de ELECTROPERU y conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Cronograma de pagos

Luego de que el Gobierno dispusiera el adelanto del pago de S/ 350 correspondiente al mes de abril para marzo último debido a la emergencia climatológica por las intensas lluvias que se vienen registrando en diversas regiones del país, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera para el resto del año:

  • 1 de junio (mayo-junio) - tercer padrón
  • 3 de agosto (julio-agosto) - cuarto padrón
  • 5 de octubre (setiembre-octubre) - quinto padrón
  • 30 de noviembre (noviembre-diciembre) - sexto padrón

Si necesitas saber si eres parte del programa Pensión 65, si cumples con los requisitos o si quieres conocer el motivo de tu suspensión, puedes acceder vía online al servicio digital habilitado por la entidad: WhatsApp N.º 942 962 116, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. También puedes cambiar el lugar de pago escribiendo al correo [email protected], mediante el cual deberás brindar tu número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual

Cabe precisa que, más de 740 000 beneficiarios retiran su subvención bimestral a través de una tarjeta de débito del Banco de la Nación, en agentes ubicados en negocios locales o cajeros Multired, así como en sus agencias bancarias.

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