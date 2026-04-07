Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para este martes 7 de abril

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú muestra una ligera variación este martes 7 de abril, generando atención en el mercado cambiario local. Tras varios días de estabilidad, el tipo de cambio presenta un ajuste que rompe la racha de cifras invariables, en un contexto donde la demanda de divisas se ha mantenido relativamente controlada.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se ubica en 3.426 soles para la compra y 3.549 soles para la venta . Estas cifras reflejan una leve baja en comparación con la jornada anterior, cuando el mercado reportaba valores de 3.455 para la compra y 3.467 para la venta.

Este descenso, aunque moderado, marca un quiebre en la tendencia de estabilidad que el dólar venía registrando durante los últimos cinco días. Durante ese periodo, la moneda estadounidense se mantuvo prácticamente sin variaciones, lo que generaba una sensación de calma en los agentes económicos y en los ciudadanos que realizan transacciones en dólares.

Especialistas señalan que este tipo de movimientos responde a ajustes naturales del mercado, influenciados por factores externos e internos. La menor presión sobre la demanda de dólares, así como una mayor oferta en el sistema financiero, habrían contribuido a esta ligera caída, sin representar aún un cambio brusco en la tendencia general.

Precio del dólar hoy

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar inicia la jornada con una leve corrección a la baja tras varios días de estabilidad, lo que podría anticipar nuevas fluctuaciones en los próximos días. Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio sigue siendo moderado, por lo que se mantiene un escenario de relativa calma en el mercado peruano.