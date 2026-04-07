Donald Trump lanza fuerte advertencia a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A pocas horas de que venza el plazo para el ultimátum que le dio a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mandado un mensaje advirtiendo que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". Ello, en referencia al ataque que podría perpetrar su país sobre la infraestructura energética y civil iraní.

Donald Trump incrementa la presión con Irán con fuerte advertencia

La mañana de este martes 7 de abril, el mandatario estadounidense recurrió a su cuenta oficial de Truth Social para escribir un mensaje en el que se ha dirigido al régimen de Irán advirtiendo que el conflicto contra dicha nación podría alcanzar su punto más álgido en las próximas horas.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", ha alertado sobre los ataques que planea lanzar sobre las centrales eléctricas y la infraestructura del país persa.

Desde la óptica del mandatario de Estados Unidos, esta noche se podría producir, en referencia al plazo fijado para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, "uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo".

No obstante, Donald Trump ha dejado abierta la posibilidad de una solución diplomática de último momento. "Ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?", se lee en el cierre de su publicación.

Cabe señalar que este mensaje intimidatorio de Trump hacia Irán se enmarca en el plazo que el inquilino de la Casa Blanca puso como hora límite, a la citada nación, las 8 de la noche (hora de Washington) para que reaperture el estrecho de Ormuz. Días atrás afirmó que, de no cumplirse tal exigencia, desatará "el infierno".

Publciación de la cuenta oficial de Truth Social de Donald Trump

¿Cuál es la postura de Irán?

Por su partte, el gobierno de Irán ha rechazado el ultimátum establecido por Estados Unidos y se ha mantenido firme en su postura de exigir el fin completo de las hostildiades y no solo un alto fuego temporal.

En medio de este panorama, medios iraníes han reportado que instalaciones, como es el caso de la terminal petrolera en la isla de Kharg, han sido víctimas de ataques estadounidenses, que se vienen realizando desde finales de febrero.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Irán respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz asegurando que "esta noche morirá toda una civilización".