Corte de LUZ en Lima y Callao el 14 y 15 de mayo: Lista de distritos y zonas afectadas

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz afectará a los vecinos de Lima y el Callao este jueves 14 y viernes 15 de mayo, según el último comunicado de Pluz Energía Perú. Conoce qué zonas se verán afectadas con la medida y el motivo detrás de la suspensión.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

En su página oficial, Pluz Energía Perú precisó que la suspensión del servicio eléctrico en diversos sectores de la capital se ejecutará debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

En ese marco, pide la comprensión de los usuarios ante el corte de luz programado para el 14 y 15 de mayo y exhorta a que tomen medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el recurso en determinadas horas, que serán de forma escalonadas.

Distritos afectados con corte de luz el 14 de mayo

Los horarios varían según la complejidad del mantenimiento y te revelamos a continuación, según Pluz:

En Jesús María

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Av. Estados Unidos cdras. 6, 7, Av. San Felipe cdra. 3, calle Caracas cdra. 23, calle Río de Janeiro cdras. 4, 5.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. El Bosque cdras. 8, 9, A.H. Huanta Mzs. A, B, D, E, F, G, I, J, K, M, N, O, P, Q, T, U, V, Urb. Canto Grande Mzs. A, B, B1, E, Ñ, O, Asoc. Viv. Magisterial Canto Grande Mzs. A, B, B1, E, O.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Circunvalación cdra. 4, Av. B Bloques 7, 8, 11, 12, SS.GG.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Alameda Portuaria ETP I Mzs. A, B, C, D, E1, Asoc. Prop. Los Portales del Aeropuerto Mzs. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, Pro. Viv. Aeroresidencial Faucett Mz. A, Asoc. Viv. Res. La Taboada Mzs. A, B, C, Urb. Sta. Sofía Mz. E, Urb. Sta. Adela Mzs. D, E.

En El Agustino

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. César Vallejo cdras. 12, 13, P.J. La Menacho I Mzs. A, B, C, D, E, F, Psje. Australia cdras. 0, 1, Psje. Canadá cdra. 1, Psje. Indonesia cdra. 1, Psje. Nicaragua cdras. 1, 2, Psje. San Martín cdra. 1.

En Pueblo Libre

Desde la 1:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Gral. Clement cdra. 10, Av. José Leguía y Meléndez cdras. 10, 11, Jr. Sta. Lucía cdra. 1, Psje. Sta. Rosa cdra. 4.

Sin luz en zonas de SMP y Los Olivos.

Zonas sin luz el 15 de mayo: Horarios del corte

Por otro lado, la empresa precisó que el corte de luz el viernes 15 de mayo será en:

Los Olivos

Desde las 00:00 hasta las 10:00 a.m. en Jr. Andahuaylas cdras. 9, 10, Jr. Puno cdra. 6, Jr. Mesa Redonda cdras. 9, 10, Jr. Cuzco cdra. 7.

En Lima Cercado

Desde las 8:30 hasta las 4:30 p.m. en Av. Colonial cdra. 11.

Zonas sin luz en El Rímac.

Así que si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico o de tu laptop ten en cuenta primero si tu distrito se verá afectado con el corte de luz programado para Lima y Callao el 14 y 15 de mayo.