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Ocurrió en marzo del 2026

Robo de oro en Costa Verde: Dictan 28 meses de prisión preventiva para implicado en atraco de dos lingotes

Luego del pedido de la Fiscalía, Manuel Quinde recibió 28 meses de prisión preventiva por estar vinculado a 'Los Injertos del Callao y Ventanilla' quienes fueron autores del robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde.

Dictan 28 meses de prisión preventiva para implicado en robo de oro en la Costa
Dictan 28 meses de prisión preventiva para implicado en robo de oro en la Costa (GEC)

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 14/05/2026

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El pasado domingo 22 de marzo, la Costa Verde fue escenario de un espectacular robo digno de una película de Hollywood. Aquel día, un grupo de delincuentes, armados con fusiles de guerra y a bordo de autos, interceptaron dos vehículos en el Circuito de Playas para robar dos lingotes de oro y luego huir con rumbo desconocido.

Dictan 28 meses de prisión preventiva para implicado en robo de oro

A partir de ahí, el Ministerio Público inició las investigaciones de rigor para dar con las identidades de esta banda criminal que se dedicaría a este tipo de atracos. En primer lugar, identificaron que los responsables pertenecían a la banda denominada 'Los Injertos del Callao y Ventanilla'.

Luego de ello, se dio la captura de Manuel Quinde a quien señalaron como el encargado de proveer las armas a la organización ilícita para realizar el robo del 22 de marzo en la Costa Verde. Y tras realizar el pedido ante el Poder Judicial, la Fiscalía logró que se le dictara 28 meses de prisión preventiva al ser acusado de los delitos de robo agravado con el agravante de pertenecer a una organización criminal, tenencia ilegal de armas y otros.

"Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, logró que se dicte 28 meses de prisión preventiva para Manuel Quinde, investigado por proveer armas de fuego a 'Los Injertos del Callao y Ventanilla', indicó la Fiscalía.

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Condujo uno de los vehículos

La responsabilidad de Quinde no solo recae en proveer armas a la banda criminal, sino también en darle apoyo logístico a sus integrantes e incluso habría conducido uno de los vehículos que fue parte de este atraco en el Circuito de Playas. Así lo indicó la Fiscalía en su pronunciamiento en redes sociales. 

"El procesado también tendría el rol de apoyo logístico a la red criminal. Según las indagaciones, también habría conducido uno de los vehículos que intervino en el robo de oro en San Miguel", añadieron.

Es importante precisar que la captura de Quinde se dio el pasado 11 de abril durante un operativo en simultaneo a diversos inmuebles realizado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste a cargo del fiscal Edwin Velásquez.

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De esta manera, el Poder Judicial dictó 28 meses de prisión preventiva contra Manuel Quinde al estar implicado en el espectacular robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde.

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