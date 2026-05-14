Congreso no admite moción de interpelación contra el ministro de Defensa por operativo militar en Huancavelica

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria de este jueves 14 de mayo, el Congreso no admitió la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, por la intervención militar llevada a cabo el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, Huancavelica, la cual dejó cinco fallecidos.

Como parte del procedimiento parlamentario, la representación nacional escuchó la sustentación del texto acusatorio que estuvo a cargo del congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista), teniendo como resultado final: 25 votos a favor, 30 en contra y 20 abstenciones, enviando al archivo la moción.

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