Canciller exhorta a peruanos a no dejarse engañar con ofertas laborales en Rusia: "Les mandarán al frente"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la denuncia sobre cientos de ciudadanos peruanos que fueron captados mediante engaños para ser enviados a la guerra en Rusia, el canciller Carlos Pareja expresó su preocupación por esta situación y exhortó a los jóvenes a no dejarse embaucar con atractivas ofertas laborales en el extranjero.

"Que la juventud no se deje engañar, ni seducir por ofertas económicas que pueden ser muy atractivas dado los sueldos que les prometen pagar, pero no van a trabajar en aquello que le están diciendo, sino que les mandarán al frente. No van con ese propósito. No firmen estos documentos", sostuvo ante la prensa.

Canciller conversará con embajador de Rusia

En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores también anunció que aprovechará la visita del embajador de Rusia a Perú para mantener un diálogo con su persona y solicitarle un mayor involucramiento en este tema, que afecta tanto a jóvenes como adultos de Lima y otras provincias.

"Hablaré con el embajador de Rusia. Voy a conversar con él para que la embajada rusa se involucre en este tema" sostuvo.

Consultado por la situación de peruanos deportados de EE.UU. a la República Democrática del Congo, el canciller peruano se redujo a señalar que la cantidad de compatriotas en dicha situación es mínima y que su repatriación no es un problema debido a que estos sí cuentan con su documentación a la mano, a diferencia de los connacionales en Rusia.

Un sistema de trata de personas en Rusia

Una investigación conjunta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la organización Truth Hounds revela que Rusia ha institucionalizado un "sistema mundial de trata de personas" para sostener su guerra contra Ucrania.

Según el informe, el gobierno ruso ha captado a unos 27,000 ciudadanos extranjeros de más de 130 países, principalmente de Asia, África y América Latina, utilizando métodos que van desde promesas económicas engañosas hasta la coacción directa.

El sistema de reclutamiento aprovecha la vulnerabilidad socioeconómica y legal de los migrantes mediante tácticas depredadoras. Así, se han reportado redadas en centros de trabajo y mezquitas donde se obliga a los extranjeros a elegir entre firmar un contrato militar o enfrentar la deportación y procesos penales

En este contexto bélico, el canciller Carlos Pareja exhortó a los peruanos a tener cuidado con las ofertas laborales desde Rusia ya que podrían terminar enlistados en su milicia para combatir en la guerra contra Ucrania.