SISMO sacude Lima HOY, 14 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro, según el IGP?

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lo sentiste? Un nuevo sismo sorprendió Lima este jueves 14 de mayo. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico que se registró esta mañana, de acuerdo al reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sentido hoy, 14 de mayo: Detalles del IGP

¡A tomar precauciones! A través del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, en su cuenta oficial de X, se dio a conocer que el último sismo que se sintió alrededor de las 9:19 a.m. de este jueves 14 de mayo fue de magnitud 3.6 a 32 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima, con una profundidad de 25 kilómetros y nivel de intensidad III grados en la escala de Mercalli Modificada.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente creada con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, precisó que este último movimiento telúrico sentido en la mañana tuvo una latitud de -12.75 y longitud -76.91 grados.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños ni víctimas por el "remezón" que sorprendió a la ciudadanía en la capital desde muy temprano.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0278

Fecha y Hora Local: 14/05/2026 09:19:04

Magnitud: 3.6

Profundidad: 42km

Latitud: -12.75

Longitud: -76.91

Intensidad: III Chilca

Referencia: 32 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/Y9KcBV39gZ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 14, 2026

Sismo en Lima: Epicentro del movimiento telúrico

Como se recuerda, Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, por lo cual, las autoridades realizan un constante monitoreo de estos fenómenos naturales.

Una entidad que realiza esa actividad es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En ese marco, a través de su cuenta de X, dieron a conocer que el epicentro del sismo de magnitud 3.6 sentido esta mañana en Lima tuvo como epicentro el mar.

Ten en cuenta que el sismo no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. Se aconseja tener siempre lista la mochila de emergencia en casa.

. @sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.6 ocurrido a 30 km al SO de Chilca, Cañete - Lima. pic.twitter.com/CKrgokFEUZ — COEN - INDECI (@COENPeru) May 14, 2026

Otros tres sismos sacudieron Perú

El sismo de magnitud 3.6 que se sintió esta mañana no es el único que sacudió Lima. Pues bien, según el IGP, otro temblor se registró en la capital, alrededor de las 5:41 a.m. con una magnitud similar y a 30 kilómetros al suoreste de Chilca, en Cañete, con una profundidad de 39 kilómetros.

Otro temblor ocurrió alrededor de las 6:08 a.m. con una magnitud de 4.0 a 29 kilómetros al sureste de Chala, Caravelí, en el departamento de Arequipa, con una profundidad de 52 kilómetros. Asimismo, el Censis precisó que un nuevo movimiento telúrico se reportó a las 8:57 a.m., pero esta vez con magnitud 4.0 a 49 kilómetros al noreste de Satipo, en región Junín.

Sismos sentidos en Perú este 14 de mayo, según el IGP.

Temblor en la mañana del 14 de mayo.

Ante posibles réplicas en las próximas horas tras el sismo sentido este 14 de mayo con magnitud 3.6 en Chilca, Cañete, Lima, el IGP aconseja a las personas mantener la calma y tomar las medidas de prevención necesarias.