Metropolitano: Anuncian mejoras operacionales en Estación Central para reducir tiempos de espera de pasajeros

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el Metropolitano se ha convertido en uno de los principales servicios de transporte público en Lima. A diario, miles de personas utilizan este medio para dirigirse a sus respectivos destinos en menor tiempo en comparación del transporte convencional.

Sin embargo, desde el inicio de sus operaciones en julio del 2010, en los últimos años el servicio se ha deteriorado ocasionando demora en el flujo de buses y un mayor tiempo de espera en los usuarios para poder abordar una unidad. A eso se le suma los accidentes que han ocurrido en el último tiempo dejando decenas de heridos.

Anuncian mejoras operacionales en la Estación Central

Una de las estaciones más concurridas y donde mayor congestión de pasajeros se da en horas punta, es la Estación Central. Ubicada en un nivel subterráneo debajo del Paseo de los Héroes Navales, esta parada concentra gran parte de los servicios del Metropolitano por lo que en repetidas ocasiones el tiempo de espera suele ser de varios minutos generando incomodidad.

Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que ya se vienen realizando mejorar operacionales en dicha estación con la finalidad de acortar estos tiempos y mejorar la experiencia del usuario.

Eso sí, ATU reconoció que uno de los problemas que generan demora en la actualidad, es que dicha estación cuenta con un diseño obsoleto ya que este se hizo hace 17 años, durante su construcción allá por el 2008 y 2009.

🚍 Mucho se dice del Metropolitano...

...pero ¿qué es mito y qué es verdad❓

Te lo contamos en este video ➡️ #ATUmitoverdad pic.twitter.com/n2Mv7gloVJ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 14, 2026

Además, indicaron que se están realizando reparaciones en las puertas de embarque, mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y luminarias luego de informe hecho por la Contraloría General. Por último, renovaron recientemente el sistema de recaudo en diferentes estaciones durante todo el sistema.

Contraloría encuentra deficiencias en el Metropolitano

En septiembre del 2025, integrantes de la Contraloría visitaron diferentes estaciones del Metropolitano encontrando falencias en la Estación Central. Además de encontrar puertas de embarque inoperativas y otras situaciones negativas, indicaron que los buses no estaban capacitados para atender la alta demanda de pasajeros en hora punta.

"Hemos encontrado que, al menos en la Estación Central, hay puertas de acceso a los buses que se encuentran inoperativas lo cual pondría en serio peligro a los usuarios. Al haber gran aglomeración de personas con un empujón podrían caer a la vía exclusiva", indicaron aquella vez a Exitosa.

En resumen, ATU anunció mejoras operaciones en la Estación Central del Metropolitano para reducir los tiempos de espera de pasajeros.