Criminalidad continúa golpeando a Trujillo: Balacera en Río Seco deja dos fallecidos

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La criminalidad continúa golpeando a Trujillo. Una balacera registrada en el sector de Río Seco dejó dos personas fallecidas, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Doble asesinato en Río Seco

La tarde del último miércoles, 13 de mayo, dos hombres perdieron la vida a balazos en el sector Río Seco, distrito de El Porvenir. Este ataque fue perpetrado por sicarios que llegaron hasta el lugar a bordo de motocicletas lineales.

De acuerdo a información recogida por un equipo de Exitosa, el doble asesinato se registró al promediar las 4 y 30 p.m. en la cuadra 12 de la calle Inca Roca, según las primeras informaciones las víctimas se encontraban en el interior de una camioneta.

De forma intempestiva fueron interceptadas por estos tipos que portaban armas quienes abrieron fuego en reiteradas ocasiones sin mediar palabra. Tras perpetrarse el ataque, los hombres intentaron escapar corriendo para salvar sus vidas, sin embargo, fueron alcanzados por varios de los proyectiles y cayeron gravemente heridos en plena vía pública.

Los vecinos de la zona del hecho de sangre se sintieron alarmados por las detonaciones por lo que procedieron a reportar lo sucedido a las autoridades. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo acordonaron la escena del crimen para dar inicio a las diligencias correspondientes.

Policía Nacional inicia investigaciones

Hay que mencionar que, pese a los esfuerzos, ambos varones que fueron disparados fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Estas personas fueron identificadas como Franklin Salvatierra Gómez, alias 'Serrano' o 'Loko Frank', y Nelver Campos Patricio.

Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de la camioneta en el que permanecían antes de que los asesinaran. La Policía Nacional comenzó las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio y dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron raudamente el lugar tras efectuar los disparos y cometer el crimen.

Este nuevo hecho de sangre vuelve a ocasionar preocupación entre la ciudadanía que reside en El Porvenir, quienes ha exigido mayor seguridad frente al incremento de asesinatos y ataques armados registrados en las últimas semanas en esta zona del territorio trujillano.

La ola de criminalidad continúa cobrando nuevas víctimas en el norte peruano, en esta oportunidad sujetos armados abrieron fuego contra dos varones que se encontraban en el interior de un vehículo y acabaron sus vidas. Al respecto, la Policía Nacional investiga el doble crimen como un presunto ajuste de cuentas.