Corte de LUZ el 17 y 18 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados con suspensión del servicio eléctrico?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Nuevo corte de luz sorprenderá a la ciudadanía. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 17 y lunes 18 de mayo.

Corte de luz: ¿Por qué será la suspensión del servicio?

A través de un comunicado, Hidrandina y la empresa distribuidora Pluz Energía Perú —antes conocida como Enel Perú— anunciaron que realizarán cortes de luz programados para el 17 y 18 de mayo. De acuerdo a lo señalado, la suspensión será de forma parcial y en determinados distritos.

El motivo detrás de la medida responderá a trabajos de mantenimiento preventivo de redes de media tensión para seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras. Entre las zonas afectadas por la restricción del servicio eléctrico están aquellas ubicadas en Lima, Callao, Áncash y La Libertad.

Lista de distritos afectados el 17 de mayo

En ese marco, te revelamos cuáles serán los distritos que no contarán con luz este domingo 17 de mayo, de acuerdo a Hidrandina. Entre ellos:

En La Libertad

En Ascope desde las 7:30 a.m. hasta la 5:30 p.m. en distritos de Chicama, Paiján, Chocope, Casa Grande, Ascope, Sausal y anexos.

Sin servicio en Áncash

En Nuevo Chimbote / Del Santa desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Villa San Luis I Etapa (Mz A, B, I y J); UPIS Villa San Luis II Etapa (Mz. C, D, E, A1, B1, F1, I1, J1, L1 y M1), Asoc. Vivienda Villa del Universitario, Asoc. Pro Villa Atahualpa, AA.HH: Villa San Luis Parcela 8-9, Ampliación Villa Municipal, Villa Municipal, 14 de Noviembre, Sector Pampa de Atahualpa, Centro Habitacional Las Brisas del Mar sector I, Los Palmares, Mirador del Sur, La Villa del Abogado, Tierra Prometida, Costa Blanca, Los constructores, Casuarinas del Sur, Los Jardines de Nuevo Chimbote, Los Palmares, Los Amautas, Dubai, Rina Jar, Buenavista del Sur, Los Rosales del Mirador Parte Alta, Jose Luis Sanchez Milla, Puerto Bello, Las Américas del Sur Sector I, Bolivar Bajo, Portales del Sol, Las Praderas, San Francisco de Asis, Luz de Esperanza, Nuevo Paraíso, Las Delicias II Etapa, Bello Atardecer del Sur, Cristo Redentor, Las Lomas, Los Pinos del Sur.

Zonas sin luz en Lima y Callao el 18 de mayo

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Urb. Zárate Av. Antisuyo cdra. 2, Av. El Sol cdra. 1, Av. Malecón Checa cdra. 6, Av. Pirámide del Sol cdras. 1, 2, calle Antisuyo cdra. 2, calle Jipi Japa cdra. 2, calle Los Amautas cdras. 6, 7, calle Eguiguren cdra. 6, calle Collasuyo cdra. 2, Jr. Tahuantinsuyo cdras. 6, 7.

En el Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Ca. B Urb. Ind. Bocanegra Mz. D Lt. 4B.

En Independencia

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en P.J. El Ermitaño Mzs. A1, C1, D1, E1, F1, U1, Av. 16 de Marzo cdras. 1, 2, Av. Los Ficus cdras. 1, 2, Jr. Los Cipreses cdra. 1, Jr. Las Violetas cdra. 1, Jr. Los Cedros cdra. 1, Jr. Los Damascos cdra. 1, Jr. Los Nardos cdra. 1, calle Las Casuarinas cdras. 1.

En Jesús María

Desde la 1:30 p.m. hasta las 3:30 p.m. en Av. Brasil cdras. 9, 10, 11, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdra. 10, Av. Gral. Canterac cdras. 0, 1, 2, Jr. P. Fernandini cdra. 10, Psje. Buenaventura cdra. 1, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1.

En Breña

Desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Brasil cdra. 9, 10, 11, Av. Garzón cdra. 10, calle Juan Pablo Fernandini cdra. 10, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, calle Canterac cdra. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz cdra. 1, pasaje Buenaventura cdra. 1.

Es así como se dieron a conocer los distritos que se verán afectados con el corte de luz programado para el 17 y 18 de mayo, según Hidrandina y Pluz Energía Perú. Toma tus precauciones.