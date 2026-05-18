Alianza Lima deja sutil indirecta tras polémica con 'Tunche' Rivera en la 'U': "Amor infinito por esta camiseta"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario parece no encontrar días de tranquilidad tanto dentro y fuera de la cancha. Esta vez, los cremas viven una nueva polémica que tiene como protagonista a José Rivera quien viene siendo duramente criticado por haber pateado su camiseta cuando abandonaba el campo de juego del Monumental tras la caída ante Atlético Grau.

Producto de ello, el club abrió un proceso disciplinario contra el delantero y mientras este se lleva a cabo no será convocado para los siguientes encuentros de los merengues. Sin embargo, Exitosa Deportes pudo conocer que este no será el único accionar del elenco de Ate ya que le enviaron al futbolista una carta de preaviso de despido lo que aceleraría su salida en los próximos días.

Alianza Lima envía sutil dardo a Universitario tras polémica

Tras esta polémica, el compadre, Alianza Lima, no se quedó atrás y a través de sus redes sociales envió un sutil mensaje. Mediante una publicación que tuvo como protagonista al autor del gol de la victoria ante Cienciano, Marco Huamán, los blanquiazules acompañaron dos fotos del lateral con el mensaje 'Amor infinito por esta camiseta' junto a un corazón azul.

Como era de esperarse, este post fue celebrado por decenas de hinchas del equipo victoriano quienes inmediatamente lo relacionaron con lo ocurrido con el 'Tunche' Rivera el último viernes en el Estadio Monumental.

Alianza Lima envía sutil mensaje tras nueva polémica en Universitario.

A eso se le suma que ambos equipos viven presentes completamente opuestos. Por un lado, Alianza Lima está a punto de coronarse como ganador del Torneo Apertura, mientras que Universitario se encuentra lejos del primer lugar de la tabla de posiciones y en la Copa Libertadores también se encuentra con pocas chances de avanzar a los octavos de final.

'Tunche' Rivera con pie y medio fuera de Universitario

Como se indicaba líneas más arriba, Exitosa Deportes pudo conocer que el 'Tunche' Rivera recibió en las últimas horas una carta de preaviso de despido por parte de Universitario tras la polémica ocasionada por patear la camiseta en el Estadio Monumental.

De acuerdo a ley, el futbolista cuenta con con un plazo de seis días para dar sus descargos respectivos y luego de ellos el club evaluará su destino. Es importante precisar que el delantero ya ofreció la disculpas del caso y señaló estar arrepentido con lo sucedido.

José Rivera recibió carta de preaviso de despido tras polémica.

"José Rivera recibió una carta de "preaviso de despido" de parte de Universitario. Tiene seis días, por ley, para responder y luego el club tomará una decisión. Sin embargo, este documento ya revela la intención de la institución crema. Veremos", indicó Oscar Paz en su cuenta de X.

En resumen, Alianza Lima envió sutil indirecta en redes sociales tras la reciente polémica del 'Tunche' Rivera en Universitario.