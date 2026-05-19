Comas: Extorsionadores asesinan a chofer de combi y dejan grave a pasajera tras feroz balacera

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque armado contra una combi de transporte público informal volvió a teñir de sangre las calles de Lima. Un chofer fue asesinado y una pasajera terminó gravemente herida tras una balacera ocurrida la noche del 18 de mayo en la tercera zona de Collique, en el distrito de Comas. El crimen ha generado temor entre los vecinos y transportistas, quienes denuncian constantes amenazas de bandas extorsivas.

Asesinan a chofer en combi en Comas

El conductor fallecido fue identificado como Sánchez Franklin Fernando, quien manejaba la unidad cuando fue interceptado por delincuentes cerca de las 10:30 de la noche. Según testigos, el chofer era seguido por dos sujetos a bordo de una motocicleta desde varias cuadras antes. El ataque ocurrió en el cruce de la cuadra 18 de la avenida Revolución con la calle Mollendo.

En ese punto, otros dos sujetos que se encontraban en un vehículo menor se sumaron al atentado y dispararon hasta nueve veces contra la combi, sin mediar palabra. Tras la ráfaga de disparos, la unidad perdió el control y terminó impactando contra un automóvil cercano. La pasajera Victoria Álvarez Arroyo resultó herida y permanece internada con pronóstico reservado en el hospital Sergio Bernales de Collique.

Los vecinos de la zona aseguraron haber vivido momentos de terror. Una residente contó que vio cómo retiraban al conductor aún con signos de vida y criticó la falta de control hacia los motociclistas, a quienes consideran responsables de varios hechos violentos ocurridos en el sector. El asesinato ha incrementado el miedo entre quienes dependen diariamente del transporte público informal.

"Deben estar más al tanto con los motorizados, porque esos son los que han causado esta balacera (...) Yo vi cuando sacaron al conductor y creo que todavía estaba con vida. Dicen que han sido dos balazos y se lo llevaron porque estaba sangrando", dijo una vecina. dijo una vecina.

🔴🔵 Comas: Asesinan a balazos a chófer de combi y hieren a pasajera en la av. Revolución.



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Choferes temen por sus vidas

Compañeros de la víctima denunciaron que el crimen estaría vinculado al cobro de cupos por parte de una organización criminal. Según indicaron, los choferes habían recibido amenazas para pagar 15 soles diarios, con plazo hasta el 15 de mayo. La Policía Nacional ya revisa cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Este es el segundo atentado contra transportistas registrado en menos de 24 horas en Lima, pese al estado de emergencia vigente.

Es así que, la ola de violencia contra transportistas continúa creciendo en Lima, pese al estado de emergencia y a los operativos policiales. Mientras los conductores denuncian amenazas y extorsiones constantes, los vecinos viven atemorizados por ataques cada vez más frecuentes y sanguinarios que ponen en riesgo la vida de pasajeros inocentes.