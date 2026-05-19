Reconocido cantante pierde la vida en plena vía pública: Autoridades investigan posible crimen pasional

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido cantante perdió la vida en plena vía pública en un hecho que ha causado gran conmoción en su país natal. Al respecto, las autoridades vienen investigando el caso como un posible crimen motivado por celos y asuntos pasionales.

Investigan posible crimen pasional contra cantante

Este hecho se suscitó el pasado 15 de mayo, al promediar las 3 p.m. (hora local) en el municipio de Villanueva de la Serena, en España, donde el cantante de flamenco Matías de Paula fue asesinado tras recibir al menos 8 impactos de bala que resultaron ser mortales.

Tras reportarse este suceso, los servicios de emergencia acudieron en ambulancia hasta el lugar de los hechos para auxiliar al artista de 52 años, sin embargo, las heridas provocadas por arma de fuego fueron de gravedad por lo terminó falleciendo al instante.

Mientras se realizaba las acciones sanitarias para socorrer al intérprete, el principal sospechoso del hecho de sangre se daba a la fuga junto a otros tres individuos. Se trataría de un hombre que habría salido recientemente de prisión y que trataba de vengarse de la figura musical por mantener una supuesta relación con su exmujer.

Acerca de ello, la Policía se encuentra en busca de localizar a los implicados, que ya han sido identificados por lo que se encuentran en su búsqueda para proceder con su posterior captura. Hay que señalar que, este crimen ha calado profundo en amigos, familiares e incluso vecinos de de Matías de Paula.

🔴 ¿Por qué mataron a Matías de Paula?



Su familia confirma que recibió amenazas en su teléfono días antes de su asesinato



🎙️ @AnaHinestrosa_R nos deja todos los detalles del caso #hed19may pic.twitter.com/zdW1UI8jOp — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) May 19, 2026

Se pronuncia una portavoz del cantante fallecido

Luego del fatídico acontecimiento, en el programa 'Y ahora Sonsoles' dialogó con la portavoz de la familia del cantante de flamenco, que exige que se haga justicia porque afirman que "no es entendible lo que ha pasado, era muy buena persona". Sin embargo, reveló que en los últimos días estaba recibiendo amenazas.

Sus seres queridos niegan que rotundamente que Matías de Paula tuviera una relación con la exmujer del presunto homicida. Según la allegada de la víctima, era la mujer en mención quien le acosaba a él hasta tal punto de tener que bloquearla de todos lados, pese a que solo tuvieron un pequeño romance siendo jóvenes.

En plena vía pública, el cantante español de flamenco, Matías de Paula, perdió la vida luego de recibir hasta 8 impactos de bala, pese a que fue asistido por los servicios de emergencia, terminó falleciendo debido a la gravedad de las heridas. Por ahora, los agentes policiales ya dieron inicio a la investigación y manejan como hipótesis que podría tratarse de un crimen pasional.