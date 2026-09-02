Corte de AGUA en Lima el 3 de septiembre: lista de distritos afectados y horarios, según Sedapal

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte de agua en Lima el 3 de septiembre. Conoce el cronograma oficial de Sedapal donde se detallan qué distritos se verán afectados y los horarios en que se ejecutará la interrupción temporal del servicio. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

Mediante su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que ejecutará una nueva jornada de la interrupción temporal del servicio de agua potable en algunos sectores de la capital. De acuerdo a su comunicado, el corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo con la finalidad de seguir optimizando la infraestructura de distribución.

Ante el anuncio de la suspensión temporal del recurso hídrico programado para el jueves 3 de septiembre, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya como el almacenamiento del agua en recipientes limpios. Asimismo, pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, para mayores detalles sobre las acciones que se ejecutan en sus respectivos suministros.

Corte de agua: distritos afectados el 3 de septiembre

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves:

En Jesús María

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Fundo Oyague. Cuadrante: av. Húsares de Junín, av. Salaverry, av. San Felipe, jr. Huáscar, av. Mello Franco y todas las calles interiores a este cuadrante.

En La Molina

Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Rinconada del Lago I y II etapa.

En Los Olivos

Según Sedapal esde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Los Rosales de Pro, asoc. El Manantial, asoc. Río Santa, asoc. Viv. Santa Elvira, asoc. de Viv. El Olivar, urb. El Olivar del Norte, urb. San Elías, urb. Santa Luisa, urb. Santa Luisa II etapa.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro, asoc. de Viv. Villa Elvira de Chillón, urb. Shangrilá.

En San Isidro

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Limatambo, urb. Miraflores. Cuadrante: av. Andrés Aramburú, av. Paseo de la República, av. Enrique Canaval y Moreyra, av. República de Panamá.

En San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Monterrico Norte, urb. Mariscal Castilla. Cuadrante: av. San Borja Norte, av. Panamericana Sur, av. Circunvalación, av. Boulevard de Surco.

Ante el anuncio del corte de agua programado para el jueves 3 de septiembre, Sedapal recuerda a sus usuarios la importancia de revisar el cronograma desde ya, donde se detalla qué distritos de Lima se verán afectados para tomar sus precauciones.