Corte de LUZ en Lima y Callao el 5 de agosto: ¿Qué distritos se verán afectados por más de ocho horas?

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reveló qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el miércoles 5 de agosto. ¿Tu zona está en la lista y a qué hora será la interrupción temporal del servicio?

¿Por qué será el corte de luz? Cronograma oficial

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz el 5 de agosto responde a trabajos de mantenimiento preventivo e intervención en la red eléctrica con el objetivo de seguir brindando a sus usuarios un servicio de calidad y optimizar la infraestructura.

La interrupción del servicio se realizará en diferentes horarios, con una duración que irá desde algunas horas hasta aproximadamente 10 horas, por lo que la empresa instó a los vecinos de los distritos que se verán afectados según el cronograma oficial, a tomar las previsiones necesarias.

Corte de luz el 5 de agosto: distritos de Lima y Callao y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 5 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados el miércoles:

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Av. Abancay cdras. 7, 8, Av. Nicolás de Piérola cdras. 14, 15, Jr. Ayacucho cdra. 8, Jr. Inambari cdra. 7, calle Santa Catalina cdra. 6, Jr. Puno cdras. 4, 5, 6.

En el Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en calle Las Azucenas Av. Corpac, Aux Faucett, calle Los Geranios, Las Margaritas, Las Rosas, Los Lirios, Los Gladiolos, calle 2, calle A, Los Tulipanes.

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Urb. California Mzs. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Asoc. Viv. Brisas de Sta. Rosa Mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, Asoc. Viv. Res. Virgen del Carmen Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Asoc. Viv. Los Portales de Santa Rita Mzs. A, B, C, D, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Sta. Rosa Mzs. C, G, H, J, Asoc. Viv. Los Robles de Sta. Rosa Mzs. D, F.

Otras zonas afectadas por la interrupción del servicio eléctrico

Asimismo, Pluz Perú anunció que el corte de luz también afectará sectores de los distritos de El Rímac, Callao, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Huaura, quedando el cronograma de la siguiente manera:

Áreas afectadas con el corte de luz el 5 de agosto.

Sectores afectados en Los Olivos

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. Pro Lima Mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P, Q.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. Jorge Basadre Mz. M, C.P. Menor Mcal. Andrés Avelino Cáceres Mz. Ll., Urb. La Huayrona Mzs. G, K, M1, N, O, Urb. San Carlos Mzs. Ll, M, Urb. San Gabriel Mzs. D, F, Av. Jorge Basadre Este cdra. 6, Av. Santa Rosa cdra. 23, Jr. Los Asbestos cdra. 6.

Conocer los distritos de Lima y Callao que se verán afectados por el corte de luz programado por Pluz Perú para el 5 de agosto, permitirá tomar las medidas necesarias para aminorar el impacto de la interrupción temporal del servicio eléctrico.