Cajamarca impulsa la ruta turística del papa León XIV con cuatro templos históricos

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La región Cajamarca lanzó oficialmente la Ruta Turística del Papa León XIV, una preopuesta que busca fortalecer el turismo religioso y poner en valor los lugares vinculados a la visita pastoral de Robert Francis Prevost.

Los recintos que pisará León XIV

El circuito consta de cuatro destinos de gran importancia espiritual, con la expectativa de traer a visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el legado que dejó el ahora Papa durante su paso por esta zona del país.

La iniciativa comprende el Santuario de Litcán (distrito de Pulán), la iglesia San Agustín (distrito de Catache), iglesia San Antonio de Padua (distrito de Chancaybaños) y la parroquia Inmaculada de Santa Cruz, donde León XIV desarrolló actividades pastorales antes de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica.

Autoridades destacaron que estos espacios representan parte de la indentidad religiosa y cutural de la región, asi como, un espacio de recuerdos para el Santo Padre.

Parroquia Inmaculada y la iglesia San Antonio de Padua, son algunos de los destinos visitados por León XIV

Buscan promover el turismo de la región

El Gobierno regional y las autoridades locales señalaron que este nuevo circuito busca diversificar la oferta turística de Cajamarca, impulsando una modalidad que ha cobrado fuerza tras la elección del pontífice.

Asimismo, se espero que la ruta genere mayores oportunidades económicas para emprendedores, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y artesanos.

La propuesta también pretende integrar la riqueza religiosa con otros atractivos culturales, históricos y gastronómicos de la región de Cajamarca, incentivando estancias más prolongadas y una mayor circulación de turistas por diferentes provincias.

Devoción católica en la zona

También resaltaron que Cajamarca posee una profunda tradición católica, reflejada en celebraciones como el Corpus Christi y en diversos templos coloniales que forman parte de su patrimonio histórico.

Con esta ruta, Cajamarca se suma a las regiones que promueven recorridos relacionados con la esperada visita del Papa León XIV, como parte de una estrategia nacional para consolidar al Perú como un destino de turismo religioso.

La iniciativa busca preservar la memoria del pontífice, fortalecer la identidad regional y convertir el patromonio espiritual en un motor de desarrollo económico y cultural para las comunidades locales.

Celebración del Corpus Christi en Cajamarca

Cajamarca confirmó los puntos que visitará el Papa León XIV en su gira por la capital y el interior del Perú a inicios del mes de noviembre. Dicha región presentó cuatro recintos regliosos que representan la indentidad espirtual y cultural, además, que buscará promover el turismo y emprendimiento local.