Corte de LUZ en Lima y Callao el 3 y 4 de agosto: distritos afectados por la interrupción del servicio

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz afectará diversos distritos de Lima y Callao el 3 y 4 de agosto. Conoce qué zonas se quedarán sin electricidad de forma temporal esos días, según el último reporte de la empresa Pluz Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

El corte de luz programado en diversos distritos de Lima y Callao pueden alterar las actividades cotidianas de miles de familias, comercios y empresas el lunes 3 y martes 4 de agosto. Por ello, Pluz Perú revela el cronograma oficial de la interrupción temporal del servicio eléctrico donde se da a conocer con exactitud las zonas que se verán afectadas con la medida y los horarios en que se ejecutará.

De acuerdo a la institución, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y continuidad del suministro. En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad en esos días.

Distritos de Lima y Callao sin electricidad el 3 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz el lunes 3 de agosto:

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Huáscar Mzs. 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Sectores afectados en el Rímac

Desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Urb. Leoncio Prado Mz. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, K, L, P1, Av. Guardia Republicana cdra. 5.

En Puente Piedra y Bellavista

Sin electricidad de forma temporal el 3 de agosto.

Zonas afectadas por corte de luz el 4 de agosto

La programación puede establecer horarios específicos para cada distrito, urbanización, avenida o sector. Conoce qué sectores no contarán con luz temporalmente el martes 4 de agosto:

En Los Olivos

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en calle El Calistemo cdras. 9, 10, calle El abutillón cdra. 38, calle Las Fresas cdras. 9, 10, Jr. Tritoma cdras. 8, 9, 10, Jr. Guandu cdra. 39, Jr. El Amargón cdra. 40, Jr. Los Helenios cdra. 40, Jr. Las Acacias cdra. 8, Jr. Las Hiedras cdra. 8, Av. Las Palmeras cdras. 38, 39, 40.

en calle El Calistemo cdras. 9, 10, calle El abutillón cdra. 38, calle Las Fresas cdras. 9, 10, Jr. Tritoma cdras. 8, 9, 10, Jr. Guandu cdra. 39, Jr. El Amargón cdra. 40, Jr. Los Helenios cdra. 40, Jr. Las Acacias cdra. 8, Jr. Las Hiedras cdra. 8, Av. Las Palmeras cdras. 38, 39, 40. Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Cueto Fernandini Mz. A1, B1, C1, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, P.J. Santa Rosa de Naranjal Mz.

En San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Carabayllo

Sectores sin luz el 4 de agosto en Lima y Callao.

En el Rímac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Mariscal Ramón Castilla Mz. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, B3, B4, B5, C, D, E, F, G, G1, H, H2, I, J, K, O.

Corte de luz en Magalena del Mar, Acos

Áreas afectadas con el corte de luz.

En Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Valle Hermoso El Arenal Mz. A, C, D, E, H.

Así que si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico el 3 o 4 de agosto, primero deberías revisar el cronograma oficial del corte de luz programado por Pluz Perú para ver qué distritos de Lima y Callao se verán afectados.