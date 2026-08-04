Música peruana de luto: Muere cantante que brilló en el criollismo junto a Eva Ayllón, "Zambo" Cavero y más artistas

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ambiente artístico nacional se encuentra de luto después de que se confirme la muerte de una querida cantante con amplía trayectoria en la música criolla. Su deceso ha causado gran tristeza en su ciudad natal así como en sus familiares, amigos y colegas.

Adiós a 'Charito Mistral': una destacada exponente del criollismo

La música y cultura tacneña están de luto. Falleció Rosario Ángela Helfer Valcárcel, conocida artísticamente como 'Charito Mistral', destacada personalidad meritoria y una de las voces más representativas del criollismo en Tacna.

La reconocida artista dejó de existir la mañana del último lunes, 3 de agosto, en el hospital Hipólito Unanue, en el que se encontraba internada desde el pasado 23 de julio, luchando contra una enfermedad que agravó su estado de salud.

Con su deceso, la región sureña pierde a una de sus figuras más resaltantes en el ámbito musical. Además, será recordada porque tradicionalmente, cada 28 de agosto, deleitaba con su repertorio sobre un estrado en la avenida San Martín dedicando sus canciones en el marco de la Procesión de la Bandera.

Por su parte, el Gobierno Regional de Tacna utilizó sus canales oficiales para despedir a la intérprete criolla con una remembranza en la que resalta que "su voz vivirá eternamente en el corazón de Tacna".

"Durante más de 50 años cautivó al público con su poderosa voz y estilo inconfundible, demostrando en cada presentación su profundon amor por la Ciudad Heroica", se lee en una publicación difundida en Facebook.

Sus seres queridos confirmaron que los restos de la cantante criolla serán enterrados el miércoles, 5 de agosto, en el cementerio Parque del Recuerdo, donde recibirá el último adiós de sus familiares, amigos y seguidores.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La música y cultura tacneña están de luto. Falleció Rosario Ángela Helfer Valcárcel, conocida artísticamente como 'Charito Mistral', destacada personalidad meritoria y una de las voces más representativas del criollismo en Tacna.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/bJ98CSzLeR — Exitosa Noticias (@exitosape) August 3, 2026

¿Quién fue 'Charito Mistral'?

'Charito Mistral' fue un reconocida cantante criolla que nació en Ilo el 2 de octubre de 1948, pero llegó a Tacna cuando tenía apenas 8 años. Allí desarrolló su trayectoria de más de 5 décadas.

En el 2017, debido a su aporte artístico a la región fue reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura. Según relató, su nombre artístico tuvo origen al ver el apellido "Mistral" escrito en un tubo. Aseguraba que este reflejaba su personalidad porque tenía "de poeta y cantante".

Es así que el ámbito cultural y de la música criolla en Tacna se encuentra de luto tras el fallecimiento de la cantante conocida como 'Charito Mistral', quien fuen una destacada personalidad meritoria y una de las voces más representativas del género en la región sureña.