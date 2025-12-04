Costa Verde estará CERRADA a partir del jueves 4 de diciembre por los Bolivarianos: Aquí los planes de desvío vehicular

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Como parte de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la Costa Verde estará nuevamente cerrada desde las 11:30 p. m. de este jueves 4 hasta las 1:00 p. m. del viernes 5 de diciembre, por la competencia de ciclismo de ruta en la categoría masculina y femenina.

En ese sentido, esta importante vía estará imposibilitada para el tránsito de vehículos, y para evitar la mayor molestia posible a los conductores, ha sido habilitado un plan de desvío vehicular a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el cual se da a conocer en la siguiente nota.

¿Por dónde deben movilizarse?

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, las bajadas Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz, entre los distritos de Chorrillos y San Miguel, permanecen cerradas para la movilización de los ciudadanos, estableciendo las siguientes rutas alternas para que puedan dirigirse a sus respectivos destinos.

En sentido norte , el tránsito será por el Malecón Grau, Av. José Olaya, la avenida Chorrillos, Av. Miguel Grau, Av. Reducto, Av. 28 de Julio, Av. La Paz, Av. José Pardo, Av. Pérez Araníbar, Av. Del Ejercito, Calle Diego Ferré, Jr. Tacna, Jr. Salaverry, Jr. Federico Gállese, Av. La Paz.

Para quienes circulan con dirección al sur , las rutas alternas son: la avenida Costanera, la avenida Juan Bertolotto, el jirón Comandante Espinar, la avenida Del Ejército, la avenida Pérez Araníbar, los malecones Armendáriz, Cisneros, Av. Reducto, Av. San Martín y para culminar en la avenida José Olaya.

Plan de desvío vehicular.

Segundo cierre para este fin de semana

Continuando con la jornada deportiva, entre las 11:30 p. m. del viernes 5 hasta las 1:00 p. m. del día siguiente, nuevamente estará cerrada la vía por la competencia de marcha atlética.

De acuerdo con la reportado por la MML, el desvió en sentido norte , los conductores deberán dirigirse por el Malecón Grau, el Pasaje Rada, la avenida Chorrillos, la avenida Pedro de Osma, el Jr. 28 de Julio, Av. Miguel Grau, Av. Reducto, Av. 28 de Julio, Av. La Paz, Av. Ricardo Palma, Av. José Pardo, Av. Del Ejercito, Av. Pérez Araníbar, Av. Del Ejercito, Calle Diego Ferré, Jr. Tacna, Jr. Salaverry, Jr. Federico Gállese, Av. La Paz. Mientras tanto, en sentido sur , el tránsito deberá se por Acceso Regatas y Acceso Tenderini.

Plan de desvío vehicualar.

Vale destacar que, los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 cuentan con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay y Perú, llevándose a cabo las competencias del 22 de noviembre, con fecha final, el 7 de diciembre.

Los atletas están distribuidos en 43 escenarios deportivos de las ciudades de Ayacucho y Lima; coadyuvando así a la promoción del deporte, y obteniendo un impacto económico y social positivo en el territorio peruano.

Este evento es el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas nacionales y se rige bajo la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) con la organización del Instituto Peruano del Deporte y el respaldo del Comité Olímpico Peruano.