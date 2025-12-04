Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 4 de diciembre

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar te permitirá saber cuál es el mejor momento para comprar o vender esa divisa en Perú. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la mañana de este jueves, 4 de diciembre.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú?

Conocer el comportamiento del dólar en Perú es crucial por diversas razones que impactan tanto a la economía como a la vida cotidiana de los ciudadanos, precisamente en quienes están pensando en invertir con esta divisa en nuestro país. Por ello, la expectativa sobre cuál es la fluctuación de esta moneda extranjera no desaparece conforme pasen las horas.

En ese marco, una entidad que te permite estar informado sobre el valor actual del dólar, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), adscrita el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A continuación te revelamos cuál es el tipo de cambio que se utiliza para calcular el monto exacto de los impuestos a pagar en soles por las transacciones que involucren divisas extranjeras.

JUEVES, 4 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.361 S/ 3.370

Asimismo, conocer el comportamiento del dólar es esencial para anticiparse a los cambios en el costo de vida, la estabilidad financiera y la competitividad económica. Por ello, de acuerdo al precio dado a conocer líneas más arriba, se puede inferir que este jueves se presenta una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, 3 de diciembre, donde su valor era el siguiente:

3 de diciembre: Compra S/3.365 - Venta: S/3.374

Tipo de cambio del dólar paralelo

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio o mercado paralelo es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.375

Precio dólar Sunat y paralelo.

Debes tener en cuenta que estas cifran puede variar conforme pasen las horas, ya que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país, así como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

Así cerró el dólar ayer, 3 de diciembre

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 3 de diciembre: en 3,3630, (con una apertura de 3,3625), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3638, con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3620.

Así cerró el dólar el 3 de diciembre.

Así que si piensas cuidar mejor tus finanzas, te revelamos en esta nota de Exitosa cuál es el precio del dólar en la jornada de jueves, 4 de diciembre, de acuerdo ala Sunat y el BCRP.