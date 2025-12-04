Comerciantes de Gamarra exigen a la MML retirar ambulantes de la Av. Aviación: "No queremos shows televisados"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el inicio de la campaña navideña, la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, Susana Saldaña, manifestó que los empresarios exigen la liberación total de ambulantes informales en la avenida Aviación por parte de la MML, enfatizando que la medida debe ser sostenible en el tiempo y no solo para las cámaras.

Aviacion no sería intervenida hace más de cinco años

En diálogo con Exitosa, Saldaña manifestó que la zona donde solicitan el retiro de estos vendedores es el Damero C del emporio comercial, que comprende desde la avenida Aviación hasta la avenida San Pablo.

Según indicó, los empresarios de Gamarra han recibido la ayuda tanto de la PNP como la Municipalidad de La Victoria, pero la Municipalidad de Lima, actualmente encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo, no estaría respondiendo.

"Aviación tiene varios responsables, entre ellos la Municipalidad de Lima, La Victoria y la Policía. Hemos recibido la manifestación tanto de La Victoria y la Policía de intervenirla, pero lamentablemente, Lima no se suma. Entonces, ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué hay detrás. Si es un tema de desidia, desinterés o si hay otro tipo de interés", manifestó.

De los tres carriles de la avenida Aviación, dos están tomados por vendedores informales, según Saldaña.

Saldaña señaló que este pedido específico viene de hace cuatro años atrás y que la última vez que se intervino en esta zona comercial fue durante la gestión del exalcalde capitalino Jorge Muñoz, pero que no duró ni un mes.

"Lo que nosotros no queremos son shows televisados, no más. Ya nos tienen años acostumbrados a eso. Lo que tiene que hacerse es una liberación, pero que se sostenga en el tiempo más allá del operativo para las cámaras y ya", agregó.

La representante de los empresarios de Gamarra aseguró que la avenida Aviación no es intervenida por la MML "hace más de cinco años", periodo en el cual han empezado a abrir parcialmente "corredores seguros" con apoyo de la PNP, el municipio de La Victoria e, incluso, el Ejército.

Saldaña sostuvo que la urgencia del pedido recae en que, dentro del Damero C, se congrega una gran cantidad de personas que compra materiales para las canastas, al ser el centro mayorista de alimentos más céntrico.

"Se abastecen las bodegas, se iban a hacer sus canastas para sus clientes, para sus trabajadores, ahí se compran los materiales al por mayor y más barato. Todos los clientes que van a Gamarra, no solo a comprar ropa, sino alimentos, necesitan entrar y salir de manera segura", precisó.

Denuncia indignación por competencia desleal

A su vez, denunció que, de los tres carrilles que posee la avenida Aviación, dos están "totalmente tomados" por tiendas de 5 hasta 30 metros cuatrados, en su mayoría de personas extranjeras, y que "nadie los toca".

Saldaña consideró que la permanencia de los ambulantes informales en las calles de esta zona ha permitido la instalación de la competencia desleal, lo cual los tiene indignados.

"Ahí se vende ropa que pasa por toneladas sin control por las fronteras de contrabando porque nadie lo fiscaliza. Hemos hablado con SUNAT para que fiscalice, con el Ministerio de Trabajo, con todo el mundo, nadie quiere entrar, nadie los quiere tocar."

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, solicita a la Municipalidad de Lima la liberación de ambulantes informales en el Damero C.