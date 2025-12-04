¡Insólito! Vecina de San Juan de Lurigancho presta su vivienda para velar a un hombre pero cadáver es abandonado por sus familiares

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Insólito! Una vecina de la zona de Caja de Agua, San Juan de Lurigancho, prestó de buena voluntad su vivienda para que pueda ser velado el cuerpo de Alexander Jaramillo, de 57 años, quien había perdido la vida el último fin de semana, a consecuencia de una enfermedad pulmonar.

No obstante, el cadáver nunca pudo recibir cristiana sepultura, puesto que, fue abandonado al interior de su ataúd, sin respuesta alguna por parte de sus familiares, generándole un gran problema a la propietaria de la casa.

El caso:

De acuerdo con Panamericana, la señora puso a disposición su vivienda, ya que, el desaparecido, quien se dedicaba a realizar labores artesanales, vivía solo. Debido a que era muy conocido en la zona, los vecinos del lugar habían mostrado su intención para darle una sepultura digna al fallecido; no obstante la realidad terminó siendo totalmente distinta.

La propietaria indicó que, una mujer (donde trabajó último y con quien habría mantenido una relación), fue quien le pidió el favor, accediendo al mismo por las condiciones que presentaba el hombre hasta poco antes de morir. Sin embargo, al poco tiempo (horas), empezaron a llegar los familiares directos del recordado hombre, quienes aseguraron que se iban a hacer cargo de todo el trámite, algo que no terminaría ocurriendo.

Según comentó, se habían comprometido con una funeraria para que realicen el velorio y posterior entierro, pero su sorpresa fue cuando empezaron a transcurrir las horas y los deudos nunca más volvieron a su hogar. Debido al presumible abandono, la empresa tuvo que tomar acciones drásticas; es decir, tuvo que cambiar de ataúd por el incumplimiento de pago, mientras el cadáver sigue en la vivienda "sin descansar en paz".

Pide apoyo para retirar el cadáver

Ante el abandono del cadáver, el cuerpo sin vida ha empezado a emanar olores fétidos debido a que está empezando a mostrar signos de descomposición. Esta situación la viene llevando a usar mascarillas y estar lo más alejada de su sala, puesto que, pese a sus reiterados intentos, no logra tener contacto con los deudos.

"Debo de estar aquí con mi mascarilla puesta, todo, porque el señor ya está morado y encima ya tiene un olor como lo comprueban acá. Por favor, pido una ayuda humanitaria", declaró la vecina afectada.

El reclamo empezó a mostrar solidaridad por parte de sus demás vecinos, quienes, junto a la señora, solicitan que el Ministerio de Salud, la Fiscalía o la Municipalidad de San Juan de Lurigancho puedan hacerse cargo del caso, a fin de que trasladen el cuerpo a un cementerio y ayuden en desinfectar su vivienda.

El caso viene causando conmoción por esta zona del distrito, no solo por la propietaria afectada, sino principalmente por el accionar de los deudos por abandonar a su familiar sin muestra de respeto alguno.