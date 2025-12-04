Ministros inspeccionan control fronterizo Santa Rosa

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, recorrió el Complejo Fronterizo Santa Rosa, acompañada del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, para supervisar las medidas de control fronterizo en la región.

La titular del Mincetur aseguró que el comercio diario entre Tacna y Arica continúa sin alteraciones pese al reciente estado de emergencia en la frontera sur.

El tránsito turístico y el transporte de carga vinculada al comercio exterior fluye de manera regular, no hay impedimentos ni limitaciones, explicó la ministra. El objetivo, agregó, es garantizar que el paso por la frontera cumpla con la ley. Todos los países debemos cuidar nuestras fronteras y garantizar que el tránsito sea legal, subrayó.

Refuerzo contra el contrabando

La ministra informó que la Sunat ya ha implementado medidas tecnológicas para detectar migrantes y mercancías de contrabando. "Contamos con equipos de alta tecnología para supervisar zonas no autorizadas y verificar mercancía irregular", señaló durante la inspección.

Estas acciones buscan reducir el ingreso de contrabando desde Chile, un problema recurrente que afecta al comercio local y a la economía de Tacna.

El Complejo Santa Rosa registró filas más largas de lo habitual debido a los nuevos controles biométricos de Migraciones. La ministra pidió paciencia, indicando que el retraso es mínimo:

Hay un ligero retraso de 30 a 40 segundos por visitante; estas medidas son necesarias para un control fronterizo efectivo.

Mera destacó que el flujo de visitantes de Chile sigue siendo alto: hasta octubre se registraron 950 mil personas entre turistas que ingresan legalmente al país.

Presuntos cobros por parte de policías a migrantes

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió a las versiones sobre supuestos cobros de 100 dólares a migrantes por parte de policías en la frontera. Aclaró que no se han recibido denuncias directas que confirmen estos hechos y pidió evitar especulaciones que puedan dañar la imagen de la Policía Nacional.

Reiteró que las autoridades están realizando controles constantes y supervisando estrictamente todas las operaciones. Además, resaltó que cualquier denuncia debe canalizarse formalmente ante las instancias correspondientes.

Tiburcio destacó que la vigilancia en la frontera es rigurosa y se realiza con coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas y Migraciones. Indicó que los controles buscan impedir el ingreso irregular de personas y garantizar el libre tránsito ordenado. Insistió en que no hay evidencia de corrupción en el sector y que los rumores no afectan el trabajo de los efectivos. Señaló que se mantendrá la supervisión activa para prevenir cualquier irregularidad futura.