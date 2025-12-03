Migraciones habilita 100 mil citas adicionales para sacar pasaporte en diciembre

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará 100 mil citas adicionales en el mes de diciembre para realizar el trámite del pasaporte electrónico debido a la alta demanda presentada en el último mes del año.

100 mil citas adicionales antes de fin de año

Con la llegada del fin de año, muchos solicitantes esperan obtener o renovar su pasaporte con miras a las celebraciones por Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de verano.

En ese sentido, Migraciones ha dispuesto 100 mil citas de pasaporte electrónico y que se encuentran disponibles para ser emitidos. Según indica el organismo, los usuarios pueden reservar una cita incluso el mismo día y prescindir del contrato a terceras personas para gestionar la atención.

Para iniciar el trámite, los ciudadanos deben hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe. De hacerlo a través de la página web, se utiliza el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario.

Posterior al pago, se debe solicitar una cita a través de la web de Migraciones en el siguiente link. Una vez reservada la cita, se puede acudir a una de los 31 puntos de atención en el país, distribuidos en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao.

Según indicó el organismo, la sede con mayor cantidad de trámites de pasaporte en el país es la Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) Surco ubicada en el centro comercial Jockey Plaza. En tal sede se han habilitado más de 20,000 citas hasta el 31 de diciembre.

710,000 pasaportes emitidos en el 2025

Durante el 2025, el organismo ha emitido cerca de 710 mil pasaportes electrónicos en todo el país y se espera que esta última convocatoria a nivel nacional aumente la cifra.

Según la información proporcionada, 100 000 se expidieron en la AAC Surco, 70 000 en el Centro MAC Comas y 50 000 en el Centro MAC Lima Sur.

En las regiones del país donde se emitieron más pasaportes se encuentran Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín, Cusco, entre otras.

Migraciones indicó que se deberá presentar el último DNI emitido y en buen estado. Además indicó que no se contrate a terceras personas para no poner en riesgo la información personal.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha indicado que 100 mil citas de pasaporte se encuentran habilitadas para el mes de diciembre. La atención puede reservarse incluso para el mismo día.