Alianza Lima: Revelan el frío saludo entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero tras el empate ante Cristal

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que se juegue la vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal programado para el sábado 6 de diciembre en Matute. Pero a pesar de que ambos equipos ya piensan en este partido, las incidencias de la ida aún siguen dejando que hablar.

El frío saludo de Hernán Barcos y Paolo Guerrero

Uno de los protagonistas de este encuentro fue nadie más y nada menos que Hernán Barcos quien convirtió el tanto del empate tras haber ingresado en la segunda mitad. Este hecho generó que miles de hinchas arremetieran contra la dirigencia ya que días atrás se había anunciado su salida tras cinco temporadas.

Y como si eso fuera poco, en redes sociales se ha viralizado un video donde se observa un frío saludo entre el 'Pirata' y Paolo Guerrero lo que incrementa los rumores de que ambos futbolista no mantienen una buena relación.

El momento se dio luego del pitazo final de Mike Palomino cuando todos los jugadores de Alianza Lima se saludaban tras el empate. En ese momento, Hernán Barcos se cruzó con el 'Depredador' por lo que solo estrecharon las manos y se dieron un leve golpe en la espalda sin demasiada calidez.

El hecho llamó mucho la atención ya que el encuentro se diferencia mucho del saludo del atacante argentino con la mayoría de sus compañeros los cuales eran más cálidos y efusivos.

Será de Alianza para toda la vida

Luego del empate y en medio de la polémica por su salida, el 'Pirata' conversó con la prensa tras anotar el gol del empate ante los dirigidos por Paolo Autuori. El nacido en Argentina dejó en claro que conocer que no seguirá en el club íntimo ha sido una noticia que lo golpeó duramente debido al cariño que le tiene a los blanquiazules.

Pese a ello, aseguró que seguirá dando lo mejor de si y que llevará en su corazón a Alianza para toda su vida.

"Durísimo, durísimo... pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre... Escuché mucho que dicen 'está fuera, está pensando en otra cosa'. Yo soy de Alianza para toda la vida. No importa cuándo deje de jugar acá. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé... pero en este momento estoy feliz por el empate", indicó.

De esta manera, se reveló el frío saludo entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero luego el empate 1-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.