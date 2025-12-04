Sismo remece Perú esta mañana: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo remeció Perú este jueves, 4 de diciembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú y uno se sintió en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, precisamente a las 6:15 a.m. según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido en la mañana de hoy, tuvo una magnitud de 4.2 con el punto de referencia a 107 kilómetros al sur de Ilo, en la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua.

Asimismo, se reveló que el temblor tuvo una profundidad de 16 kilómetros, así como una latitud y longitud de -18.6 y -71.22 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0790

Fecha y Hora Local: 04/12/2025 06:15:09

Magnitud: 4.2

Profundidad: 16km

Latitud: -18.60

Longitud: -71.22

Referencia: 107 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 4, 2025

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Moquegua?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños personales ni materiales. Este tipo de eventos recuerda la importancia de mantener siempre medidas de prevención y tener una mochila de emergencia preparada ante posibles emergencias sísmicas.

COEN-INDECI sobre temblor en Moquegua.

Noticia en desarrollo...