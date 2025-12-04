Pedro Castillo: Congresistas presentan reconsideración al voto que rechazó inhabilitar al expresidente

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras no llegar a los votos necesarios en el Pleno del Congreso para inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo, dos legisladores presentaron una reconsideración al voto.

Buscan votar nuevamente

Los congresistas Ana Zegarra, de Somos Perú, y Esdras Medina, de Renovación Popular, presentaron reconsideraciones para que se vote nuevamente el informe que contiene las denuncias constitucionales 547 y 575, que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo.

Fuente: El Comercio

Sumado a ello, también presentaron la reconsideración del voto de los informes que recomiendan inhabilitar por 10 años a la expremier Betssy Chávez y al exministro Willy Huerta.

El documento acusaba a los tres personajes de una presunta infracción constitucional, por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 debido al mensaje televisado en el que anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia.

Pedro Castillo sentenciado por intento de golpe

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha decidido condenar al expresidente con 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración a la rebelión en mayoría, pues "los hechos planteados en la acusación son configurativos". Respecto al delito de abuso de autoridad, el imputado Castillo Terrones fue absuelto, ya que consideraron que las circunstancias son las mismas por la de conspiración a la rebelión.

El colegiado también anunció la absolución de Castillo por el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, al estar contenidos en el delito de conspiración para la rebelión.

El tribunal señaló que sobre el expresidente existe la agravante por haber ejercido el máximo cargo de nuestro país al momento de los hechos, sin embargo, no tiene antecedentes, por lo que corresponde aplicar la pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, así como la inhabilitación de 2 años contra.

En cuanto a Betssy Chávez, el tribunal señaló que corresponde aplicar la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel y su inhabilitación por 2 años para ejercer cargo público. Tanto al expresidente como a la expremier se le deberá descontar el tiempo que ya llevan en prisión.

Sobre Aníbal Torres, lo condenaron a 6 años y 8 meses de prisión efectiva y una inhabilitación, ello debido que al momento de la comisión del delito tenía 79 años, por lo que le correspondió una reducción. A Willy Huerta, el tribunal considero que le corresponde una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, así como una inhabilitación de 2 años.

