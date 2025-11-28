Wilfredo Oscorima niega demora de GORE Ayacucho en obras para Juegos Bolivarianos: "No hay retraso"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el primer día de competencias en la sede Ayacucho de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el gobernador regional, Wilfredo Oscorima, aseguró que las competencias se están desarrollando "con toda normalidad" ante los cuestionamientos y presuntas irregularidades en obras destinadas al evento deportivo.

"Con toda normalidad"

Desde la inauguración de los Juegos Bolivarianos e inició de competencias, miles de participantes se han congregado en las ciudades de Lima y Ayacucho donde se realiza el desarrollo oficial de los diversos deportes.

En el caso del gobierno regional dirigido por Wilfredo Oscorima, se continúan construyendo infraestructuras para el evento deportivo a pesar de haber sido inaugurado hace siete días.

A ello, se suma el cuestionamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE) que inició diligencias preliminares contra funcionarios responsables por presuntas irregularidades para la construcción del Estadio Cuna de la Libertad por la suma de S/ 92'343,028.99.

Sin embargo, en comunicación con Canal N, el gobernador Oscorima ha señalado que el evento multidisciplinario se desarrolla "con normalidad".

"Se está desarrollando con toda normalidad, no hay retraso, no hay observaciones, estamos respondiendo a la confianza que nos ha tenido el Comité Olímpico ODEBO para poder desarrollar en Ayacucho algunas disciplinas", declaró.

El gobernador Wilfredo Oscorima aseguró que los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se desarrollan con normalidad. Confirmó que solo queda por concluir un hangar



Entrega de obra en 2026

Respecto a la que sería la principal obra de Ayacucho para los Juegos Bolivarianos, el complejo deportivo Vencedores de Ayacucho, Oscorima precisó que la obra será entregada con casi un año de retraso debido a que la obra comenzó a construirse en febrero del 2025.

"Somos campeones en la burocracia, en la sospecha, para que esto sea transparente nos hemos demorado en la licitación. La Buena Pro se dio en diciembre del año pasado y el aviso de esta obra se dio en febrero de este año. El aviso dice 540 días, la fecha de entrega es en setiembre de 2026".

Wilfredo Oscorima aseguró que el complejo deportivo Vencedores de Ayacucho se entregará en octubre de 2026. Dijo que la obra no está paralizada, pero sufrió demoras por observaciones de la Contraloría y limitaciones presupuestales



Según señaló el gobernador, el retraso generado por las observaciones de la Contraloría que generó una demora de seis meses para el inicio de la construcción de la obra. "No está paralizada la obra se está ejecutando", indicó.

Indicó que los recursos asignados por el anterior gobierno de Dina Boluarte "solo suma S/180 millones y esta obra suma S/405 millones" por lo que también habría contado con esta brecha presupuestal.

