Juegos Bolivarianos 2025: Perú suma 144 medallas y SUPERA su marca del año pasado

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Triunfo peruano! A menos de una semana de culminar los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la delegación de Perú ha logrado un total de 144 medallas, superando ampliamente las 114 alcanzadas en toda la edición anterior.

30 medallas más que la edición anterior

Hasta el 30 de noviembre, décimo día de competencias, el Team Perú, conformado por más de 600 atletas, alcanzó 43 medallas de oro, 43 de plata y 58 de bronce. Algunos de ellos provienen de programas del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Nacional de Maratonistas (PNM).

El tiro deportivo es la disciplina que más medallas aportó al equipo peruano, con un total de 30: 13 de oro, 12 de plaza y 5 de bronce. En segundo lugar va el surf con 14 preseas: 7 doradas, 1 de plata y 6 de bronce.

𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗫𝗫 𝗝𝘂𝗲𝗴𝗼𝘀 𝗕𝗼𝗹𝗶𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗔𝘆𝗮𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 - 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗮𝗹 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Así marcha el podio: pic.twitter.com/Yrr4lbXbB4 — Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 (@JBolivarianos25) December 1, 2025

Faltando un día más de competencia en el taekwondo, esta disciplina acumula 13 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce.

La disciplina de vela no podía ser ajena a los reconocimientos peruanos: por supuesto, el medallista olímpico en París 2024, Stefano Peschiera, logró subir a lo más alto del podio, mientras que sus compañeros obtuvieron 5 medallas de bronce.

Algunos destacados medallistas de oro de la delegación peruana en los Juegos Bolivarianos 2025 son:

Stefano Peschiera - ILCA 7 (Vela)

- ILCA 7 (Vela) Kimberly García - Media Maratón Marcha (Atletismo)

- Media Maratón Marcha (Atletismo) María Luisa Doig - Espada individual (Esgrima)

- Espada individual (Esgrima) Sol Aguirre - Shortboard femenino (Surf)

- Shortboard femenino (Surf) Lucca Mesinas - Shortboard masculino (Surf)

- Shortboard masculino (Surf) María Fernanda Reyes - Longboard femenino (Surf)

- Longboard femenino (Surf) Rafaela Fernandini - 100 metros libre (Natación)

- 100 metros libre (Natación) Renzo Fukuda - Florete individual (Esgrima)

- Florete individual (Esgrima) Inés Castillo - Individual femenino (Bádminton)

- Individual femenino (Bádminton) David Bardalez - Envión 65 kg (Levantamiento de pesas)

- Envión 65 kg (Levantamiento de pesas) Itzel Delgado - SUP Race masculino (Surf)

¿Perú batirá el récord en los Juegos Bolivarianos?

Aun está por verse si nuestros atletas nacionales romperán el récord dentro del certamen de los Juegos Bolivarianos, ya que, aun faltando seis días para el final, aun no se supera la marca de Valledupar 2022 (145 preseas) y Santa Marta 2017 (154 medallas).

Hoy lunes 1 de diciembre se realizarán nuevas competencias donde nuestra delegación podrá demostrar que puede seguir sumando triunfos: judo, pelota vasca y atletismo. Las pruebas a realizarse serán de velocidad, saltos, relevos y lanzamientos.

Asimismo, iniciarán bowling, karate, kickboxing, tenis de campo y vóley femenino. También se definirá el remo, billar y boxeo, donde se espera un logro peruano inminente gracias a las federaciones deportivas y el IPD.

En lo que va de los XX Juegos Bolivarianos 2025, el Team Perú ya ha logrado 30 medallas más que toda la anterior edición y se posiciona en tercer lugar del medallero.