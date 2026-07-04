Crimen estremece Trujillo: Hallan a dos hombres ejecutados cerca la de playa El Silencio

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre sacudió a la provincia de Trujillo. Dos hombres fueron hallados sin vida en las inmediaciones de la playa El Silencio, ubicada en el distrito de Huanchaco, donde presentaban múltiples impactos de bala.

El hallazgo fue reportado por transportistas que transitaban por la carretera Costanera, a la altura del kilómetro 13, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades tras observar los cuerpos abandonados en la zona.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para facilitar las diligencias de criminalística y el levantamiento de los cadáveres. Según la información preliminar, ambas víctimas presentaban heridas de bala en la cabeza y el rostro, lo que hace presumir que fueron ejecutadas por sus atacantes.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de los fallecidos no había sido confirmada oficialmente. No obstante, las primeras investigaciones señalan que se trataría de ciudadanos extranjeros.

Los peritos también encontraron varios casquillos de bala en la escena del crimen, elementos que serán analizados como parte de las pesquisas para determinar cómo ocurrió el ataque.

Policía busca identificar a las víctimas

Las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y del Ministerio Público, cuyos representantes realizaron las primeras pericias en la escena.

Los especialistas buscan establecer si el doble homicidio ocurrió en ese mismo lugar o si los cuerpos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la playa para dificultar la identificación de los responsables.

Asimismo, no se descarta que el crimen esté relacionado con organizaciones criminales que operan en la región, aunque las autoridades indicaron que aún es prematuro confirmar alguna hipótesis.

Violencia preocupa en La Libertad

Este doble asesinato se suma a una serie de hechos violentos registrados en La Libertad durante las últimas semanas, una de las regiones más afectadas por la criminalidad y el accionar de bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y otros delitos.

Ante este escenario, la población de Huanchaco expresó su preocupación por el incremento de la violencia y pidió reforzar el patrullaje policial en las zonas costeras y principales vías de acceso al distrito. Vecinos señalaron que este tipo de crímenes genera temor entre quienes viven y trabajan en el balneario.

Mientras continúan las investigaciones para identificar a las víctimas y capturar a los responsables, este nuevo doble homicidio vuelve a evidenciar el desafío que enfrentan las autoridades para combatir el crimen organizado y devolver la tranquilidad a una de las regiones más golpeadas por la inseguridad en el norte del país.