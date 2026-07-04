Ate: Policía captura a delincuente que asaltó 14 veces un mismo minimarket y secuestraba a víctimas durante robos

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de un delincuente que asaltó 14 veces un mismo minimarket y que secuestraba a sus víctimas durante robos. El sujeto fue intervenido por las autoridades cuando intentaba escapar tras cometer su último robo en Ate.

Cayó sujeto que robó 14 veces la misma tienda

Una reconocida cadena de tiendas minorista, localizada en la cuadra 10 de la avenida Metropolitana en la urbanización Los Ángeles, en el citado distrito limeño, era víctima constante de robos por parte del ciudadano venezolano identificado como Víctor Suaz Arguinzones.

Sin embargo, cuando se daba a la fuga tras cometer su más reciente atraco, fue intervenido. Vale decir que, este acto delictivo lo realizó hasta en 14 oportunidades en la misma sucursal de la empresa.

Agentes de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional lo detuvieron. Con armas de fuego en mano, los detectives antirrobos lo rodearon y tiraron al sujeto de 29 años quien integraría la banda criminal denominada 'Los arraigados del hampa', en el preciso instante en el que salía del local.

Cabe señalar que el accionar del tipo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, se conoció que el foráneo cuenta con antecedentes por hurto agravado y tráfico ilícito de drogas.

Captura y modus operandi del delincuente

Asimismo de acuerdo a información manejada por la Policía Nacional, Suaz Arguinzones en cada una de sus fechorías procedía a cerrar el local y mantenía a los trabajadores retenidos así como también a los clientes mientras cometía el robo. Por tal razón, dicha situación agrava su responsabilidad penal.

Hay que mencionar que, durante el interrogatorio, el facineroso reveló que asaltaba el local cada cuatro o seis días desde aproximadamente hace cuatro meses.

Al momento de su captura, los agentes le incautaron un arma de fuego tipo revólver, diez cartuchos, tres celulares y más de S/400. Por último, se conoció que el hampón será investigado por los presuntos delitos de robo agravado y peligro común, por el presunto porte ilegal de municiones.

En el preciso momento en que pretendía darse a la fuga tras asaltar la sucursal de una reconocida cadena de minimarket en Ate, un ladrón de nacionalidad venezolana fue capturado por agentes de la Policía Nacional. Según información de las autoridades fueron 14 veces que robó en el mismo local y que integraría la banda criminal 'Los arraigados del hampa'.