Eduardo Verástegui recomienda no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando de Keiko Fujimori

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde los exteriores de la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori, culminó un encuentro de fe que reunió a simpatizantes de Fuerza Popular y senadores electos. En la actividad también participó el activista Eduardo Verástegui, quien señaló que la presidenta de México no debería ser invitada a la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori.

Lanza mensaje sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

Entre los asistentes estuvieron figuras como Luz Salgado, Marta Chávez y Rosángela Barbarán. Sin embargo, fue Verástegui quien concentró la atención de la prensa al referirse a la relación entre Perú y México, actualmente marcada por diferencias diplomáticas.

Consultado sobre una eventual invitación a la presidenta mexicana para la ceremonia de transmisión de mando, el activista respondió con firmeza que, de depender de él, no cursaría dicha invitación.

"¿Por qué no sé? Mira, el protocolo es el protocolo, obviamente. Yo creo que, bueno, si yo estuviera en sus zapatos, yo no la invito ", manifestó Eduardo Verástegui.

🔴🔵 #ExitosaDeportes ⚽⚽ | Desde los exteriores de la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori, culminó un encuentro de fe que reunió a simpatizantes de Fuerza Popular y senadores electos. En la actividad también participó el activista Eduardo Verástegui, quien señaló... pic.twitter.com/7mbCUJdf59 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 4, 2026

Verástegui cuestiona al Gobierno mexicano

Durante sus declaraciones, el activista también criticó duramente a las actuales autoridades mexicanas y consideró que un acercamiento diplomático con Perú enfrentaría serias dificultades mientras se mantenga el actual escenario político en su país.

"Tenemos un problema gravísimo, no en Perú, desafortunadamente, desafortunadamente en México. Tenemos en México un narcogobierno, y no lo digo yo, lo dice la Casa Blanca, lo dijo el presidente Trump", expresó.

Asimismo, sostuvo que la reconstrucción de los vínculos bilaterales dependerá de las condiciones políticas existentes en ambos países.

"Entonces, establecer relaciones cuando tienes un gobierno limpio, honesto, con valores, con principios, aquí en Perú, y querer restablecer, aunque tengas el deseo, por donde empiezas, va a ser muy difícil", agregó.

Encuentro religioso previo al cambio de gobierno

La actividad se desarrolló pocas semanas antes de la toma de mando presidencial y tuvo un carácter religioso. Simpatizantes de Fuerza Popular y autoridades electas participaron en una jornada de oración junto a Keiko Fujimori como parte de las actividades previas al inicio de su gestión.

La presencia de Eduardo Verástegui también llamó la atención debido a su cercanía con sectores conservadores de América Latina y a sus constantes pronunciamientos sobre política internacional, valores y defensa de la familia.

Las declaraciones del activista mexicano reavivan el debate sobre el futuro de las relaciones entre Perú y México en el próximo gobierno. Mientras la ceremonia de investidura se acerca, la política exterior de la administración de Keiko Fujimori será uno de los primeros temas que marcarán la agenda nacional e internacional.