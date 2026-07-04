Dos SISMOS sacuden el sur de Perú HOY, sábado 4 de julio: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 4 de julio, un sismo y una réplica han remecido al sur del país, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de estos movimientos telúricos y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo hoy en el sur del país: ¿Dónde fue su epicentro?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal como el que ocurrió de magnitud 4.9 en Arequipa, al promediar la 15:24 p. m. de hoy, sábado 4 de julio.

En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ente rector, adscrito al Ministerio del Ambiente, de las investigaciones teóricas y aplicadas en la ciencia geofísica, reportó un nuevo sismo en el país, más precisamente a 36 km al oeste de Ocoña, Camaná - Arequipa

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0413

Fecha y Hora Local: 04/07/2026,15:24:50

Magnitud: 4.9

Profundidad: 35 km

Latitud: -16.55

Longitud: -73.42

Intensidad: III Ocoña

Referencia: 36 km al O de Ocoña, Camaná - Arequipahttps://t.co/pXAwA25jy4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 4, 2026

Réplica se 3.6 sacude el Sur

Exactamente 26 minutos después, al rededor de las 15:50 p.m. del sábado 4 de julio, se presentó una réplica en la zona. La magnitud fue de 3.6 en Arequipa. precisamente a 49 km al suroeste de Ocoña, Camaná, en Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0414

Fecha y Hora Local: 04/07/2026,15:50:49

Magnitud: 3.6

Profundidad: 40 km

Latitud: -16.67

Longitud: -73.49

Intensidad: II-III Ocoña

Referencia: 49 km al SO de Ocoña, Camaná - Arequipahttps://t.co/k2I4MEmk37 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 4, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos en territorio peruano, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", recomendó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Asimismo, al igual que lo hace Indeci, aconsejó tener siempre lista la mochila de emergencia en casa que debe incluir productos esenciales para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta para abrigar al animalito.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

El INDECI también recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado no solo por la mochila para emergencias, sino con la caja de reserva que lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia, y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.