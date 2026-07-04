Renzo Schuller IMPACTA al revelar DURO DIAGNÓSTICO que le detectaron a los 45 años: "Se me salieron las lágrimas"

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exconductor de televisión, Renzo Schuller, abrió su corazón durante una reciente entrevista en la que reveló el duro diagnóstico que le detectaron a los 45 años. Sostuvo que este fue un momento difícil hasta tal punto que le hizo soltar lágrimas.

Renzo Schuller revela el duro diagnóstico que recibió

La figura televisiva estuvo de invitado en el programa de YouTube conducido por José Peláez, 'Al otro lado del miedo', en el que narró diversos pasajes de su vida. Una de esas tantas revelaciones estuvo relacionada a una consulta médica que afirmó que le cambió la vida por completo.

En medio de este diálogo, el exconductor del recordado reality 'Combate', reveló cómo le impactó al recibir el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) cuando ya era adulto.

Refirió que fue una experiencia que lejos de provocarle consecuencias negativas, fue todo lo contrario, porque lo tomó como una oportunidad para comprender situaciones quen había enfrentando durante años.

Contó que detectar esta afección incluyó diversas evaluaciones y terapias especializadas, aunque, refirió que tenía sospechas sobre esta desde hace años, pero recién hace cuatro fue cuando obtuvo una respueta definitiva sobre lo que padecía.

Según Schuller conocer qué es lo que pasaba en su organismo lo llevó a un gran alivio emocional e inclusive encontró razones por las que en ocasiones no tenía ganas de ir a trabajar.

No pudo contener las lágrimas

Además, en otro momento de la entrevista, el ahora integrante del programa 'Me caigo de risa' indicó que previo a la confirmación oficial de que presentaba TDAH tuvo que someterse a diversas pruebas, terapias y cosas para determinarlo.

Asimismo, contó que el trastorno puede influir en la autoestima, la seguridad personal y el manejo de las emociones. Pese a ello, señaló que al escuchar al especialista el resultado que le brindó esa escena quedó grabada en su memoria por la fuerte carga emocional que le generó en este instante.

"Cuando me dijo 'Bienvenido al club de los 'TDAHchinos', se me salieron las lágrimas porque fue como un 'ahora entiendo eso'. Le dije 'gracias por decirme esto. Ahora hay que trabajar", trajo a la memoria.

Como parte de una entrevista con José Peláez, Renzo Schuller abrió su corazón y reveló cómo recibió el diagnóstico médico cuando le detectaron Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los 45 años, pese a que afirmó que lloró más allá de eso sostuvo que fue una opción para que comprenda hechos que enfrentó durante varios años.