Francia eliminó a Paraguay con un penal de Mbappé y avanza a cuartos de final del Mundial 2026

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Francia confirmó su candidatura al título, aunque tuvo que trabajar más de la cuenta para eliminar a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se impuso por un ajustado 1-0 en Filadelfia gracias a un penal ejecutado por Kylian Mbappé, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos.

Lejos de la superioridad que muchos pronosticaban, el encuentro fue un auténtico desafío para los franceses. Paraguay, que había sorprendido al eliminar a Alemania en la ronda anterior, volvió a exhibir el orden táctico característico de Gustavo Alfaro y convirtió cada avance rival en una batalla. Durante más de una hora, la defensa guaraní logró neutralizar a Mbappé, Dembélé y Olise, obligando a Francia a buscar variantes sin éxito.

La resistencia paraguaya terminó en el minuto 70. Tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal por una infracción sobre Désiré Doué. Mbappé tomó el balón y definió con categoría desde los doce pasos para marcar el único gol del partido, suficiente para inclinar la balanza a favor de los europeos.

🇫🇷 France have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Mbappé sigue haciendo historia

El delantero francés volvió a responder en el momento de mayor presión. Con su tanto de penal ante Paraguay, alcanzó siete goles en el Mundial 2026 y llegó a 19 anotaciones en Copas del Mundo. Con esta cifra, se pone a solo un gol de alcanzar el récord histórico de Lionel Messi (quien lidera con 20 goles) en la pelea de titanes por ser el máximo artillero de todos los tiempos en la competición. Además, se mantiene firme junto al argentino en la carrera por el Botín de Oro del torneo.

Más allá del gol, Mbappé lideró constantemente los ataques franceses, aunque se encontró con un inspirado Orlando Gill. El arquero paraguayo, figura indiscutida del encuentro, evitó una diferencia mayor con varias intervenciones decisivas en el tramo final del partido que terminó con victoria gala por 1-0.

Paraguay se despide con la frente en alto

Aunque quedó eliminado, el conjunto sudamericano dejó una imagen muy positiva durante la Copa del Mundo. La Albirroja volvió a demostrar disciplina táctica, sacrificio colectivo y una defensa que incomodó a una de las favoritas al título hasta los minutos finales.

Incluso después del gol, Paraguay adelantó sus líneas y generó algunas aproximaciones que obligaron al arquero Mike Maignan a intervenir para asegurar la clasificación francesa. El esfuerzo de los dirigidos por Alfaro fue reconocido por la afición presente en el estadio, que despidió al equipo con aplausos.

Francia continúa en carrera por conquistar una nueva Copa del Mundo, pero el duelo dejó claro que ningún rival será sencillo en la fase decisiva. Paraguay, por su parte, abandona el torneo con una actuación que confirma su crecimiento internacional y con la sensación de haber estado muy cerca de protagonizar otra de las grandes sorpresas del campeonato.