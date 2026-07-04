El Buque Armada Peruana-BAP Unión arribó a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en el Sail 250

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El B.A.P. Unión, considerado el buque escuela más emblemático de la Marina de Guerra del Perú, llegó a la ciudad de Nueva York para participar en el Sail 250, un evento que congrega a las principales embarcaciones de instrucción y grandes veleros del mundo con motivo de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Reconocido como la "Embajada Itinerante del Perú", el B.A.P. Unión será uno de los protagonistas del desfile naval que recorrerá el río Hudson junto a embarcaciones procedentes de una veintena de naciones. La participación peruana busca fortalecer los vínculos de amistad y cooperación internacional, además de mostrar al mundo la capacidad de formación de la Marina de Guerra y la riqueza cultural del país.

Durante su permanencia en Nueva York, el velero también abrirá sus puertas al público entre el 5 y el 7 de julio. Los visitantes podrán recorrer sus instalaciones y conocer de cerca una embarcación que, además de servir para el entrenamiento de cadetes navales, cumple un importante rol como promotora de la imagen del Perú en el extranjero.

Una vitrina para mostrar la cultura peruana

Más allá de su participación en el desfile naval, el B.A.P. Unión aprovechará el Sail 250 para difundir la identidad nacional. A bordo se exhibirá parte de la oferta cultural, turística y exportable del país, convirtiendo al buque en un espacio de promoción de la gastronomía, las tradiciones y el potencial económico peruano ante miles de visitantes internacionales.

El Sail 250 es considerado uno de los encuentros marítimos más importantes del mundo y reúne a decenas de grandes veleros históricos, buques escuela y miles de marinos provenientes de distintos continentes. La edición de este año forma parte de las celebraciones oficiales por los 250 años de la independencia estadounidense.

Un símbolo de la Marina peruana

Desde su puesta en servicio en 2016, el B.A.P. Unión ha recorrido numerosos puertos del mundo formando a futuras generaciones de oficiales navales y fortaleciendo la presencia del Perú en eventos internacionales. Con más de 115 metros de eslora, es uno de los veleros escuela más grandes de América Latina y se ha consolidado como un símbolo de la tradición marítima nacional.

Su participación en Nueva York también representa una oportunidad para estrechar lazos con otras marinas del mundo y compartir experiencias de formación profesional en un contexto de cooperación internacional.

La presencia del B.A.P. Unión en el Sail 250 confirma el papel del Perú como un actor activo en los grandes encuentros marítimos internacionales. Más que un buque escuela, la embarcación se ha convertido en un embajador del país, llevando la bandera peruana, su cultura y su tradición naval a uno de los escenarios náuticos más importantes del planeta.