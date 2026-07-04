Federación Ecuatoriana de Fútbol presenta reclamo ante la FIFA por hechos ocurridos antes y durante partido con México

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha presentado un reclamo ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los dieciseisavos de final del Mundial 2926, que perdió por 2-0, incluidos todos aquellos que puedan haber comprometido la seguridad de jugadores y aficionados.

FEF presenta reclamo ante la FIFA: ¿Cuál es el motivo?

El organismo rector del fútbol ecuatoriano recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que explicó que la petición busca esclarecer cualquier situación que haya podido afectar a las personas citadas.

"Sobre lo sucedido frente a México, La FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores", se lee al inicio del texto.

En esa línea, la institución aseveró que "este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud". Además, cuestionó el retraso de más de tres horas en su viaje a México y la multitud que se reunió durante la noche frente al hotel de la 'Tri' para impedir que el equipo durmiera, incluido el lanzamiento de fuegos artificiales.

Mientras, culminado el partido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol sostuvo que tanto periodistas como hinchas ecuatorianos sufrieron el lanzamiento de líquidos y de objetos por parte de los aficionados locales.

El nuevo comando técnico de Ecuador

Luego de quedar eliminados de la Copa del Mundo 2026 a manos del combinado mexicano, se oficializó la salida de Sebastián Beccacece como técnico de la selección ecuatoriana. Ahora, en su reciente pronunciamiento, la FEF se ha referido acerca de este tema

"De manera prioritaria la FEF ha iniciado el proceso de búsqueda del nuevo técnico de la selección, porque se trata de una decisión que se está tomando con seriedad y cuidado, pensada para construir un proyecto competitivo de mediano y largo plazo", explicó.

Sobre el futuro de la selección ecuatoriana, la institución sostuvo que "ya cuenta con proyectos serios de formación de jugadores jóvenes".Agregó que dicho talento "se encontrará con la experiencia de quienes tienen recorrido y reconocimiento internacional".

Frente a los hechos ocurridos antes y durante el partido ante México, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha presentado un reclamo ante la FIFA debido a que se vieron comprometidos tanto sus aficionados como jugadores.