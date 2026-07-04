Elecciones municipales y regionales 2026: ONPE no aplicará el programa piloto del voto digital en los comicios

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no contarán con voto digital. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio marcha atrás y canceló la implementación del programa piloto que se tenía previsto para los comicios del próximo domingo 4 de octubre.

La medida fue oficializada mediante Resolución Jefatural 000107-2026-JN/ONPE, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Las razones detrás de la suspensión

La ONPE determinó que no existían las condiciones materiales ni las garantías necesarias para continuar con el programa piloto. Según los informes técnicos del organismo, se identificaron tres limitaciones críticas que ponían en riesgo el proceso:

Padrón incompleto: Falta de información precisa sobre los ciudadanos que habían sido priorizados para usar el voto digital.

Falta de información precisa sobre los ciudadanos que habían sido priorizados para usar el voto digital. Ajuste de tiempos : Un alto riesgo de incumplir el cronograma electoral debido a la superposición de tareas con las Elecciones Primarias de las ERM 2026.

: Un alto riesgo de incumplir el cronograma electoral debido a la superposición de tareas con las Elecciones Primarias de las ERM 2026. Garantía constitucional: La Gerencia de Asesoría Jurídica de la entidad advirtió que la obligación de innovar tecnológicamente no puede pasar por encima del mandato de garantizar un voto personal, igual, libre y secreto.

Ante este panorama, la resolución, firmada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, concluyó que lo legalmente viable era dar un paso atrás para no vulnerar el sistema electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las elecciones municipales y regionales?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los votantes seleccionarán a las principales autoridades de cada región. El proceso incluye la elección de un gobernador regional, un vicegobernador regional y los consejeros que conforman el consejo regional, responsables de la gestión y supervisión de políticas públicas en el ámbito regional

En el nivel local, la ciudadanía elegirá en cada distrito y provincia a un alcalde y a los regidores que integrarán los concejos municipales. Estas autoridades tendrán a su cargo la administración y supervisión de los gobiernos municipales durante el periodo correspondiente.

Cronograma de las ERM 2026

El 26 de julio , la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo de miembros de mesa, quienes tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral.

, la realizará el sorteo de miembros de mesa, quienes tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral. El 5 de agosto se publicarán las listas admitidas de candidatos, además de concluir el plazo para renuncias y retiros de listas.

se publicarán las listas admitidas de candidatos, además de concluir el plazo para renuncias y retiros de listas. El 20 de agosto , los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones presentadas.

, los resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones presentadas. El 4 de septiembre se resolverán las apelaciones, y el 5 de septiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.

se resolverán las apelaciones, y el quedarán inscritas las candidaturas definitivas. El 3 de octubre finalizará el periodo para excluir candidaturas por situación jurídica.

El JNE remarcó que la jornada electoral del 4 de octubre será determinante para la configuración política regional y local del próximo periodo. De acuerdo con la información oficial, ese domingo se definirá el futuro de los gobiernos regionales y municipales en todo el país.